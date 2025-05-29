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白領大屠殺來了！Anthropic執行長警告：5年內AI取代50％入門工作

2025/05/29 14:57

Anthropic執行長警告，5年內AI取代5成入門白領工作（資料照）Anthropic執行長警告，5年內AI取代5成入門白領工作（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕白領大屠殺來了，全球最強大的AI公司之一Anthropic執行長阿莫迪（Amodei）公開警告，未來1至5年內，AI可能導致美國一半入門白領職位消失，工作範圍涉及科技、金融、法律、諮詢等白領產業，屆時失業率飆升將至10%-20%。

綜合外媒報導，阿莫迪選擇在此時發出警告，因為他意識到1個殘酷現實：大多數人根本不相信這場"白領大屠殺"即將到來。他直言不諱地指出，AI公司和政府必須停止對即將到來的就業衝擊「粉飾太平」。

他在接受《Axios》專訪時直言：「這聽起來瘋狂，但它真的會發生。」

他指出，AI不僅將取代大量初階職務，還可能在未來短短幾年間改變整個白領職場樣貌，涵蓋科技、金融與法律等傳統專業領域。

他形容可能出現的情境包括「癌症被治癒、經濟年成長率達10%、預算達成平衡，但同時有20% 的人沒有工作。」

目前美國官方公布的全國失業率為4.2%。若失業率攀升至20%，將意味著數千萬人失業，對經濟與社會造成深遠影響。

除了Amodei之外，多位矽谷科技領袖近來也發出類似警訊。Meta執行長札克柏格曾表示，2025年起，AI將具備與中階工程師相當的能力，能夠獨立完成撰寫程式碼等任務。Google執行長皮查伊則在更早前指出，會計師、建築師與軟體工程師等知識型工作者將首當其衝，面臨AI取代風險。

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