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中國AI軟體緊追美國 郭智輝：美方不希望台灣硬體流入中國

2025/05/28 21:03

經濟部長郭智輝指出，中國的AI（人工智慧）軟體緊追在美國之後，美國國安系統對此非常重視。（路透）經濟部長郭智輝指出，中國的AI（人工智慧）軟體緊追在美國之後，美國國安系統對此非常重視。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝指出，中國的AI（人工智輝）軟體緊追在美國之後，美國國安系統對此非常重視，因此要求台商赴美落地投資，因為「不希望台灣製造的硬體有太多流到中國，讓他們（中國）去發展」，這是美國的國家策略。

郭智輝在今晚播出的網路政經節目「筱君台灣PLUS」上表示，這次川普關稅新政除對海外國家施壓，也要求眾多美商要在美國投資，包括蘋果（Apple）投資5000億美元、輝達（NVIDIA）投資5000億美元，另有日商軟銀集團也投資2000億美元，在這些投資案中，台灣扮演非常重要的角色，所有AI有關的硬體製造都是委託台灣廠商生產，但前提是要在美國落地生產，也是基於供應鏈安全。

郭智輝續說，美國在AI軟體領域上是世界第一，但如同輝達創辦人黃仁勳指出，緊追在後的是中國，有鑑於此，美國國安系統對此非常重視，「他不希望台灣製造的硬體有太多流到中國，讓他們（中國）去發展」，這是美國的國家策略。

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