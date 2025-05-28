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中小企業免單打獨鬥 郭智輝：年底設立德州貿易投資中心

2025/05/28 20:56

經濟部長郭智輝。（資料照，記者廖家寧攝）經濟部長郭智輝。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕為擴大台灣與德州的經濟投資合作，經濟部長郭智輝表示，德州是適合台廠投資落地的目的地，但中小微企業要單打獨鬥赴海外投資其實非常困難，因此為了協助台廠適應當地，經濟部將在年底設立德州貿易服務中心。

郭智輝在今晚播出的網路政經節目「筱君台灣PLUS」上表示，他近期赴美參訪的重點行程是在德州，先是參加環球晶的工廠落成典禮，該投資案投入35億美元，環球晶董事長徐秀蘭更在現場宣布要再加碼投資40億美元，「一個非常好的消息」，也呼應了德州州長艾伯特（Greg Abbott）訪台時談到希望能促進台灣與德州間經貿合作的願望。

郭智輝表示，這次訪察德州也透過德州眾議員陳筱玲的引介，陳筱玲是台裔美國人，接受台灣教育，現在在德州州議會上積極為台灣發聲、促成台廠赴德州投資落地。

郭智輝續說，除環球晶外，他也去訪察鴻海的AI伺服器工廠，確認台灣與德州的產業充分互補，實際參訪後看見德州的優勢所在，水電供應沒問題，土地也充裕，是台灣的20倍大，人口也充沛，約3100萬人，且德州優秀大學也很多，包括達拉斯大學、休士頓大學、奧斯汀大學、德州農工大學等，產學合作相當有潛力。此外，德州的3個大城市包括達拉斯、休斯頓及奧斯汀其實都相當鄰近，彼此間距離差不多300公里，具有位置優勢。

郭智輝表示，畢竟美國要讓製造業再次偉大要達到幾個條件，一是人口匯聚，二是素質優良的工程師，三是供應鏈的完整性，但是台灣中小微企業要單打獨鬥赴海外投資可說是非常困難，因此為了服務台廠，經濟部規劃在年底前設立德州貿易投資中心。

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