6事業合船進口玉米 公平會同意延展5年

公平會同意延展大成長城等6家事業合船進口玉米聯合行為期限5年。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日公告，委員會議通過，依「公平交易法」規定，准予大成長城等6家事業延展合船進口玉米的期限5年，此許可期限至2030年5月31日為止。

公平會說明，延展主因是因我國玉米幾乎全部仰賴進口，為降低進口成本，業者採合船進口已經行之有年，且大成長城等6家事業合船進口玉米，前已申請聯合行為例外許可，經公平會以附加負擔方式予以許可，因該許可的期限將屆，因此6家事業依「公平交易法」第16條第2項規定申請延展許可期限。

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公平會指出，玉米是養殖畜禽飼料最主要之原料，我國業者合船進口玉米，可降低進口成本，分散風險，節省採購成本，合船進口可使相關業者與國際穀物供貨商洽談具利基的供應量能，取得較有利之進口條件。

此外，玉米為自由進口商品，事業可自由選擇參與合船進口、自行貨櫃進口或直接由穀物供貨商以專船銷售，進口管道相當多元，市場上亦有其他合船組或進口業者相互競爭，本件合船組業者有誘因將節省的成本反映在售價上，進而使相關經濟效益得以擴散至消費者。

公平會也指出，實施合船進口玉米有益於整體經濟及公共利益，所以准予附加負擔許可延展期限5年，其負擔內容主要包括：申請人不得利用本許可從事其他聯合行為，或無正當理由拒絕他事業加入本聯合行為；申請人不得利用本許可限制任一申請人自由決定其合船進口之數量，或禁止任一申請人自行採購進口；申請人應將本聯合行為之執行情形，按季函報公平會。

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