晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

6事業合船進口玉米 公平會同意延展5年

2025/05/28 19:15

公平會同意延展大成長城等6家事業合船進口玉米聯合行為期限5年。（資料照）公平會同意延展大成長城等6家事業合船進口玉米聯合行為期限5年。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日公告，委員會議通過，依「公平交易法」規定，准予大成長城等6家事業延展合船進口玉米的期限5年，此許可期限至2030年5月31日為止。

公平會說明，延展主因是因我國玉米幾乎全部仰賴進口，為降低進口成本，業者採合船進口已經行之有年，且大成長城等6家事業合船進口玉米，前已申請聯合行為例外許可，經公平會以附加負擔方式予以許可，因該許可的期限將屆，因此6家事業依「公平交易法」第16條第2項規定申請延展許可期限。

公平會指出，玉米是養殖畜禽飼料最主要之原料，我國業者合船進口玉米，可降低進口成本，分散風險，節省採購成本，合船進口可使相關業者與國際穀物供貨商洽談具利基的供應量能，取得較有利之進口條件。

此外，玉米為自由進口商品，事業可自由選擇參與合船進口、自行貨櫃進口或直接由穀物供貨商以專船銷售，進口管道相當多元，市場上亦有其他合船組或進口業者相互競爭，本件合船組業者有誘因將節省的成本反映在售價上，進而使相關經濟效益得以擴散至消費者。

公平會也指出，實施合船進口玉米有益於整體經濟及公共利益，所以准予附加負擔許可延展期限5年，其負擔內容主要包括：申請人不得利用本許可從事其他聯合行為，或無正當理由拒絕他事業加入本聯合行為；申請人不得利用本許可限制任一申請人自由決定其合船進口之數量，或禁止任一申請人自行採購進口；申請人應將本聯合行為之執行情形，按季函報公平會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財