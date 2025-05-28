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掃描虹膜分辨真人和AI 奧特曼旗下身分驗證系統在台推出

2025/05/28 18:51

使用者下載World App後，經過球體裝置Orb（圖）掃描虹膜後，就能取得真人驗證。（記者徐子苓攝）使用者下載World App後，經過球體裝置Orb（圖）掃描虹膜後，就能取得真人驗證。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕當人工智慧（AI）越來越強大，你是否擔心如何分辨網路的另一頭是真人或機器？一間美國公司Tools for Humanity（簡稱TFH）正在解決這樣的問題，旗下的身分驗證系統World，由OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）共同開發，以掃描虹膜的方式辨別真人。TFH今天宣布在台灣推出World，並在台北設置3個實體World Space，開放使用者拍攝眼睛照片、取得真人驗證。

TFH今天在台灣舉辦World上市記者會，由TFH資訊安全長盧特維格（Adrian Ludwig）以視訊的方式，向媒體分享World如何運作。

盧特維格表示，為了解決數位身分安全的問題，奧特曼和TFH執行長布拉尼亞（Alex Blania）已制定了三階段的計劃：建立人類證明（Proof of Humanity）、讓全人類都能擁有這個網絡、擴大規模。而World的構想就是為了實現第一階段計劃，即建立所謂的「人類證明」，確保每一個真實、獨特且活著的人，都能參與網路社群，同時避免詐騙與假訊息。

World系統如何運作？

盧特維格說明，World服務主要包含三大元素，World App、Orb裝置和World ID，具體運作方式是：使用者安裝一個應用程式World App，並前往一台實體裝置Orb，經過Orb掃描虹膜、驗證為人類之後，使用者就能用驗證過的World ID使用其他線上服務，World ID會以加密的方式儲存在手機中。

為什麼要辨識虹膜而非其他生物特徵？盧特維格指出，虹膜比指紋更獨特，足以區分每一個人類，實現大規模身分驗證。目前Orb裝置已在20多個國家、上千地點部署，希望快速拓展身分驗證的網絡。

TFH今天在台灣舉辦World上市記者會，由TFH資訊安全長盧特維格（Adrian Ludwig）以視訊的方式，向媒體分享World如何運作。（記者徐子苓攝）TFH今天在台灣舉辦World上市記者會，由TFH資訊安全長盧特維格（Adrian Ludwig）以視訊的方式，向媒體分享World如何運作。（記者徐子苓攝）

此外，為了讓這個網絡能永續發展，TFH還設計一套數位代幣機制「世界幣」（WorldCoin），讓線上服務能支付使用World驗證的費用，但在今天記者會中，盧特維格對這個代幣機制的著墨並不多。

World有什麼爭議？

然而，World掃描虹膜已在世界各國引發隱私爭議。根據華爾街日報報導，World在非洲國家肯亞推出後，當地警方對收集生物特徵資料的行為展開了刑事調查，西班牙也指控這項計劃大規模掃描兒童數據。隱私權倡議者認為，這些資料可以用來建立一個「幾乎不受監管的全球生物特徵資料庫」。

盧特維格針對隱私議題強調，傳統的網路服務往往將所有資料儲存在一個中心化的伺服器中，但World完全不同，核心概念是讓用戶擁有自己資料的控制權，而且能以匿名、安全的方式使用其他服務。

舉例來說，Orb拍攝的影像在交給使用者之後就會刪除，不會上傳到後端伺服器、也不會保留副本，Orb只做一件事：確認你是人類，但不需要知道你是誰。

TFH為什麼看上台灣市場？預期拓展哪些應用？

目前World僅在23個國家提供真人驗證服務，台灣是其中之一，為什麼台灣成為TFH的關鍵市場？盧特維格表示，團隊進行市場調查後，發現台灣民眾普遍對深偽技術、假訊息感到擔憂，且長期遭受金融詐騙困擾，因此選擇在台灣推出。

談到實際應用層面，盧特維格分享目前3種合作的應用領域：第一，線上遊戲，現在很多遊戲裡的玩家背後是機器人在操作，破壞遊戲體驗；第二，交友軟體，TFH已經和交友軟體合作，驗證真實人類，以提升安全性和信任度。TFH台灣區總經理許鈞洋也透露，World會率先和日本Tinder合作，驗證用戶年齡是否成年。

第三則是抑制黃牛行為。盧特維格指出，部分訂票系統出現被自動化機器濫用的情況，黃牛業者以機器程式掃票，再高價轉賣，例如餐廳訂位、演唱會門票等，TFH認為這是值得探索的領域。

根據TFH提供的資料，TFH於2019年成立，並在2023年推出World服務。至今，全球有超過2700萬人下載World App，並完成超過3.9億筆交易，另有超過1200萬人通過Orb驗證、取得World ID，遍布160多個國家。

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