RBC採半年匯率均價 金管會「傾向同意」

金管會主委彭金隆今天表示，傾向同意壽險公會建議，資本適足率（RBC）可以採半年匯率均價，這是很中性作法。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為了2026年可以順利接軌「新一代清償能力制度」（TW-ICS），金管會主委彭金隆今天（28日）表示，傾向同意壽險公會建議，資本適足率（RBC）可以採半年匯率均價，這是很中性作法，此外，我們會以穩定市場、順利過度為優先。

彭金隆今天出席立法院財委會備詢。國民黨立委賴士葆關注新台幣升值的議題，對壽險業可能帶來多少衝擊？

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對此，彭金隆回應，整個來看，壽險業資金規模有37兆元，這裡頭有23兆元是在海外，扣掉7兆元是外幣保單之後，大約是15兆元台幣保單；進一步扣掉6成用來避險，剩下6兆台幣沒有避險，相當於2千億美元，因此，新台幣1元的漲跌，影響數約2千億元；也就是說，等於新台幣升值1元，有新台幣2千億元的損失。

賴士葆進一步追問，外界很關心，新台幣一旦緩升，是否會步入「廣場協議」後塵，也就是所謂的議造成日本失落30年。

彭金隆指出，他不是匯率專家，但「廣場協議」有當時的一個時空環境，難以直接放在一起去比較，也就是說，歷史是否會重演必須要進一步觀察。

針對有關希望資本適足率（RBC）填報問題，壽險公會建議，匯率可採半年日均價計算，彭金隆指出，採用均價是一個非常中性作法，只是若市場緩跌，採用均價是有利的，反之，若往上走就比較不利。

彭金隆說，維持市場穩定很重要，特別是明年要接軌「新一代清償能力制度」（TW-ICS），也就是說，RBC將走入歷史，只剩下半年的效期，我們會審慎思考壽險公會建議，目前朝這方向正在研議中。彭金隆說，因為接軌的申請日是以6月底的半年報做基準，就會有答案。

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