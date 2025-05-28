聚陽「7國聯供」力抗逆境 爭取下半年訂單回升

聚陽董事長周理平（左起），執行長周心鵬今天出席股東常會。（聚陽提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣代工大廠聚陽（1477）面對匯率升值與美國高關稅壓力，預期短期半年至一年內仍將持續面臨市場逆風，不過，公司將憑藉著橫跨7個國家的產區分散優勢，運用靈活的產能調配機制與多元報價策略，加以因應市場變局，全力爭取第4季與2026年上半年訂單，穩定營運表現。

聚陽指出，今年第2季新台幣快速升值，光是5月的升值幅度就已造成利益減損。以估算數據來看，台幣升值1%，對公司營業利益影響約約1000萬元、或0.2%。此外，自4月3日美國啟動對等關稅、至7月9日施行為期3個月的10%關稅，客戶下單情況明顯轉趨保守，市場買氣受壓，需求可能會繼續遞延至政策明朗後才有希望釋出。

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針對短期策略，聚陽表示，在政策未明朗前，公司將透過產能調配、控制加班率與新線投產節奏，避免成本失控。同時積極與客戶溝通訂單安排，並彈性調整代工與正規生產占比。預期下半年會以「防守型策略」為主軸，維持工人正常工時，但降低加班幅度，確保產線持續運作。

聚陽強調，公司早年即展開跨國產能布局，目前在越南、印尼、孟加拉、柬埔寨、菲律賓、薩爾瓦多、瓜地馬拉共設有產線，具備「七國聯供」的稀有條件。近年更於中美洲的瓜地馬拉與南亞孟加拉啟動新廠運作，當面臨不同市場與關稅制度時，能迅速進行訂單重配，分散風險並維持服務彈性。

因應客戶下單模式的變化，聚陽指出，目前短單比例已大幅上升，甚至部分客戶短單占比已接近一半。面對此一不確定性，公司已啟動跨場區、跨產地的即時協調機制，確保交期與產能穩定。此外，因美國零售端受關稅政策壓力，部分客戶雖釋出較樂觀訊號，但實際下單節奏將視6月底至7月初政策結果再行調整。

聚陽提到，當前已與主要客戶進行10%關稅分攤協商，分擔比例平均低於1%，最高不超過5%，依據各客戶規模與策略彈性處理。此分攤模式屬「短期協助性質」，並未納入正式報價調整，僅反映於FOB價格與接單條件中，避免將一次性變數轉為長期懲罰。

在價格策略方面，聚陽強調，所有接單均經過精算，確保不會出現賠本出貨情形。若需降價，會透過工序簡化、材質替換、設計優化等方式，兼顧成本控制與消費者價值感受，進而爭取非原有訂單、擴大市佔率。

對於下半年產能投資，公司表示，雖然上半年產能仍維持中高個位數成長，但考量需求走緩與政策不確定性，印尼兩座新廠、越南一座新廠的開線進度將視訂單狀況放緩，待市場回穩再進一步啟動；孟加拉與薩爾瓦多則按原計畫執行，並預留2025年成長空間，未來若需求恢復，有機會年增雙位數。

此外，聚陽也提到公司已建立80%的自然避險結構，其餘20%曝險部位則透過外匯遠期合約（Forwarding）方式預先鎖匯，雖需支付利息成本，但可降低匯率波動對報表的影響，確保營運穩健性。

聚陽將憑藉著橫跨7個國家的產區分散優勢，運用靈活的產能調配機制與多元報價策略，加以因應市場變局。（聚陽提供）

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