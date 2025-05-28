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抹不掉中國味？川普關稅衝擊越南 「1原因」成談判最大絆腳石

2025/05/28 13:53

中國在越南供應鏈中的關鍵角色，使其難以擺脫「中國製造」陰影，也成為逃避美國重稅的最大絆腳石。（示意圖，彭博）中國在越南供應鏈中的關鍵角色，使其難以擺脫「中國製造」陰影，也成為逃避美國重稅的最大絆腳石。（示意圖，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕曾是中國商品輸美避稅重要洗產地國的越南，在美中貿易戰陰影下，越南雖積極向美國示好，盼躲過46%的「對等關稅」，卻因深陷中國供應鏈而進退兩難。外媒指出，在受到美國川普政府高額對等關稅的數十個國家中，越南是最公開表態願意滿足美方要求的國家之一，但中國在越南供應鏈中的關鍵角色，使其難以擺脫「中國製造」陰影，也成為逃避重稅的最大絆腳石。

《紐約時報》報導，在越南胡志明市的工廠裡，中國龐大的物流機器正全速運轉。本月，數百名越南工人正在為中國快時尚零售商Shein打包化妝品、衣服和鞋子。工廠外，招募人員正在面試求職者，要補齊數百個空缺職位。這類由中國資金推動的商業活動為越南帶來了工作機會，也是讓越南成為各國企業尋找「中國製造」替代地的重要原因之一。「但隨著川普政府的貿易戰衝擊全球供應鏈，中國的角色成了越南避免美國課重稅的最大障礙。」

報導指出，越南官員正趕在7月初90天關稅暫緩期結束前，設法與美國達成協議。本週他們已在華盛頓與美方官員展開第二輪會談，據越方表示，談判將於下月繼續。川普政府希望越南對「洗產地」行為加強打擊，即企業將中國貨物改經越南出口以逃避美國關稅的行為。

但美方對洗產地的定義已超出傳統範疇。川普團隊的目標是讓美國經濟脫離對中國進口的依賴，這使得倚賴中國生產原料來出口的國家面臨巨大壓力。對越南而言，最大挑戰是如何證明出口到美國的商品真的是「越南製造」，而不是來自中國。川普的高級貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）最近甚至將越南稱為「中國的殖民地」，凸顯越南的尷尬處境。

美國駐河內商會執行董事Adam Sitkoff表示「川普的首要任務是讓越南解決轉運問題，並確保兩國能夠簽署一些表明越南正在採取行動的協議。」對此，越南本月成立了一個專責小組，宣布將「嚴厲打擊走私、貿易詐欺」及「虛假標註『越南製造』的出口行為」。越南財政部也已與美國海關及邊境保護局會談，討論合作與資訊共享。

儘管越南已有努力，川普政府仍認為「不夠」。新加坡經濟學家、Asia Decoded創辦人Priyanka Kishore表示「越南很難向美國政府證明，這不僅僅是轉移中國商品。」

越南和其他亞洲國家依賴中國提供製造成品所需的物資。因此，隨著生產從中國工廠轉移到其他地方的工廠，中國對鄰國出口的激增可能大部分是工廠使用的原料。但也不可否認，部分從中國進口到越南的貨品實為成品，再以「越南製造」名義出口，這類行為被國際間普遍視為非法。

報導指出，上月對中國商品加徵的懲罰性關稅導致更多製造商將產能轉向越南。川普關閉了讓美國人免稅購買便宜中國貨的漏洞後，Shein則向工廠提供指導與補助，協助將生產線移至越南。這當中有許多是合法的供應鏈重組，是企業為規避中國高關稅而將生產轉移到其他地區。

但川普政府立場強硬，納瓦羅說「中國利用越南來轉運，規避美國關稅」他的目標是「對中國出口圍上一道防線」。貿易智庫Hinrich Foundation的貿易政策負責人Deborah Elms表示「美國的論調似乎是凡來自中國的東西一律視為非法轉運，這導致每樣中國產品都被連坐處罰。」

報導認為，打擊非法轉運是一回事，要真正將供應鏈與中國脫鉤，則複雜得多。美國消費者購買的大多數商品都含有中國原料，無論是玩具的塑膠、鞋子的橡膠，還是衣服的縫線。

對越南紡織業而言，去中國化幾乎是不可能的。據越南紡織服裝協會副會長Tran Nhu Tung表示，工廠約60%的布料都是從中國進口。他說「沒有中國，我們就無法生產商品」，「越南沒有原料就無法生產成品；沒有美國市場，成品也無法出口。政府必須在中國與美國之間尋求平衡，這非常困難。」為取悅川普政府，越南已提議增加對美採購，包括農產品與波音飛機，同時限制中國商品轉道出口至美國。

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