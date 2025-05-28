上海商銀簽訂團體協約 新增生日假、有薪家庭照顧假

上海商銀與企業工會首度簽訂團體協約，由上海商銀總經理郭進一（右3）與上海商銀工會理事長黃有材（左3）代表簽約，勞動關係司司長王厚偉（左2）、臺北市政府勞動局副局長梁蒼淇（右2）、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉（左1）及副秘書長周于萱（右1）共同見證。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕成立已110週年的上海商銀（5876），宣布與上海商業儲蓄銀行企業工會首度簽訂團體協約，新增「每年半日生日假」與「可專案簽核之有薪家庭照顧假3日」等制度，藉此兼顧員工工作與家庭照顧責任。

上海商銀指出，團體協約簽約典禮27日舉行，由總經理郭進一與工會理事長黃有材代表簽署，並邀請勞動部勞動關係司司長王厚偉、臺北市政府勞動局副局長梁蒼淇、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉及副秘書長周于萱共同見證。

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上海商銀總經理郭進一表示，今（2025）年適逢上海商銀成立110週年，於此重要里程碑簽署首份團體協約，意義非凡。上海商銀連續15年為員工加薪，並提供員工持股信託、多元補助、獎助學金、行員優惠儲蓄存款、團體保險、定期健檢、年節獎金、員工分紅等福利措施，已連續多年獲納入「臺灣高薪100指數」與「臺灣就業99指數」成分股。

此次簽訂的團體協約，新增「每年半日生日假」與「可專案簽核之有薪家庭照顧假3日」等制度，期望為打造幸福職場與永續經營目標奠定根基。

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