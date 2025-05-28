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亞泥董事長徐旭東首度缺席股東會 通過配現金2.2元

2025/05/28 11:06

亞泥（1102）今天召開股東會，董事長徐旭東因感冒請假，首度缺席股東會，亞泥總經李坤炎（中）表示，已連續63年獲利、連續40年配發股利。（記者楊雅民攝）亞泥（1102）今天召開股東會，董事長徐旭東因感冒請假，首度缺席股東會，亞泥總經李坤炎（中）表示，已連續63年獲利、連續40年配發股利。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕亞泥（1102）今天召開股東會，董事長徐旭東因感冒請假，首度缺席股東會，亞泥總經李坤炎表示，亞泥是「底子夠厚、格局夠大、方向夠明」的企業，已連續63年獲利、連續40年配發股利。

在全球經濟波動與兩岸水泥市場壓力下，亞泥依然展現經營韌性與產業實力，去年合併稅後淨利達129億元，每股盈餘3.86元，會中通過每股現金股利2.2元，現金殖利率達5.2 %，高於台股平均水準，實現穩定回饋股東的承諾。

李坤炎表示，亞泥深耕核心本業，拓展新動能，透過多角化策略分散風險，強化獲利結構，維持長期競爭力，自民國51年掛牌以來，亞泥連續63年獲利、連續40年配發股利，自107年起更年年創下稅後淨利破百億紀錄。

在多角經營方面，亞泥積極跨足電力、鋼鐵與運輸等事業，同時轉投資遠東新世紀、裕民航運等企業，深化全球市場版圖，113年來自非水泥事業與轉投資的營業淨利占比已達49.48%，顯示多元獲利模式成熟，成為驅動亞泥成長的重要動力。

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