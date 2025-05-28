良維看好資料中心及AI換機潮 營運動能可期

良維董事長李淳正今天在股東會後表示，AI技術快速滲透各產業，不僅資料中心建設持續增加，全球市場也逐步強化基礎設施建置。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線製造廠良維（6290）受惠於AI應用持續擴大，董事長李淳正今天指出，隨著全球雲端服務供應商（CSP）加速建置資料中心，加上手機與個人電腦等終端設備導入AI功能，正推動一波換機與新產品設計潮，公司看好高品質電源線需求將進一步提升，未來營運動能可期。

李淳正今天在股東會後表示，AI技術快速滲透各產業，不僅資料中心建設持續增加，全球市場也逐步強化基礎設施建置，加上終端設備AI化，整體對高階電源線材的需求不斷上升。公司已與多家國際客戶建立合作關係，並簽有保密協議，雖無法透露具體案量，但整體市場需求正穩定擴大。

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根據良維發布的114年度營業計畫，公司去年度已銷售1.49億條電源傳輸線組與2002萬條資訊線材產品，今年在AI伺服器與電動車雙重驅動下，預期將迎來新一波成長高峰。管理層預期，未來10年的資料中心（Data Center）與電動車（EV）相關應用將持續爆發，公司將專注供應品質穩定、規格嚴謹的電源線產品，創造穩定營收與毛利貢獻。

為因應AI相關應用的大幅成長，公司也持續擴充生產與安規認證布局。良維強調，已超過10年在越南佈局，並逐步導入印度作為次生產基地，透過生產自動化與標準化設計，降低人力與物料成本，強化供應彈性，同時也加快申請中國與國際市場的安規證書，鞏固產品進入AI高門檻應用的資格。

李淳正表示，雖然近期美國前總統川普相關事件引發市場關注，但目前並未對市場造成明顯影響，匯率波動亦屬可控範圍。公司將持續與客戶溝通成本與定價策略，並透過強化產品技術與供應能力，因應AI擴展所帶來的長期商機。

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