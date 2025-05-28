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華碩董座施崇棠：電競已成核心事業之一、持續拓展AI領域

2025/05/28 10:03

華碩董事長施崇棠主持今日股東會。（記者卓怡君攝）華碩董事長施崇棠主持今日股東會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕NB品牌廠華碩（2357）今日召開股東會，華碩董事長施崇棠表示，今年重要策略目標將持續拓展AI領域，以AI賦能產品與服務，涵蓋AI PC、AI Server、 Edge AI、AIOT等全方位使用場景。華碩也將積極發展高階產品與高附加價值用戶，提升用戶體驗與品牌價值。

施崇棠指出，電競產品已成為華碩核心事業之一，並成功奠定高階用戶的「心佔率」。在企業市場，華碩將強化區域佈局，深耕重點國家的商用市場與通路。在產業策略面向，將攜手關鍵平台大廠共同開發AI驅動的產品與應 用，加速產業創新與進化。

施崇棠表示，2024年華碩團隊成功達成真正的再進化，年度獲利創歷史次高，並順利完成多項關鍵策略目標 ，在Copilot+ PC市場取得領先者優勢、奠定電競筆電的品牌首選、提前達成伺服器營收增長目標，展望2025年，AI發展浪潮更加宏大，政經環境亦更為動盪難測，無論外部環境如何變化，用戶體驗的進化永無止境，面對即將加速的市場變革與科技升級，華碩將展現積極企圖全力投入，尋求實現「躍進式創新」，擴大競爭優勢。

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