品牌形象受損、競爭加劇 特斯拉歐洲銷量暴跌49％

品牌形象受損加上競爭加劇，特斯拉4月歐洲銷量暴跌49％。（法新社資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於特斯拉（Tesla）聲譽受損加上地區日益激烈的競爭，這家美國電動車大廠於歐洲的銷售量在4月大幅下滑。

《CNBC》報導，根據歐洲汽車製造商協會（European Automobile Manufacturers' Association，ACEA）的數據，特斯拉4月在歐洲賣出7261輛汽車，年減49％。儘管4月電動車整體銷量年增34.1％，但特斯拉的銷量仍出現下滑。

請繼續往下閱讀...

自2024年以來，特斯拉的品牌價值和聲譽持續下滑，主要歸咎於該公司執行長馬斯克（Elon Musk）的煽動性言論和政治活動。在今年稍早的德國國會選舉前，馬斯克表態支持極右翼政黨德國另類選擇黨（AfD）；特斯拉也與斯堪地那維亞半島的勞工組織發生了衝突。

在美國，馬斯克斥資近3億美元（約新台幣89.7億元）幫助川普（Donald Trump）競選美國總統，新政府上任後，馬斯克主導了一項旨在削減聯邦機構成本的行動。馬斯克的言行引發大量不滿，歐洲各地的特斯拉門市爆發激烈的抗議活動。

特斯拉1-4月銷量較去年同期暴跌近40％。

特斯拉今年推出升級版的Model Y，但整體車款陣容仍在老化，至今尚未推出大眾市場新的車款。與此同時，特斯拉還要應對來自傳統汽車製造商以及中國汽車製造商日益激烈的競爭。上週，另一份數據顯示，中國電動車龍頭比亞迪（BYD）在歐洲的純電動車銷量，首度超過特斯拉。

歐洲消費者也表現出對油電混合車的偏好，這種汽車電池容量較小，主要依賴傳統燃料驅動。ACEA的數據顯示，混合動力車佔歐洲市場的35％多一點。

投資人質疑馬斯克對特斯拉的貢獻，一位他曾擔任川普的顧問，並率領政府效率部（DOGE）。馬斯克則在最近一場財報會議上透露，到5月底，自己管理DOGE的時間將大幅減少，但他計劃每週抽出1-2天處理政府的事務。

在最近一次的公開演說中，馬斯克也提到，自己將致力於特斯拉未來5年的發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法