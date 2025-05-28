日本債券殖利率攀升 ! 外資形容 : 「全球金融市場末日」

日央行總裁強調，他將密切注意超長期利率上升。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行減少債券支持和通膨擔憂正在推動殖利率上升，可能會擾亂日圓套利交易，進而影響美國市場。據報導，隨著日本債券殖利率大幅上升，法國興業銀行策略師阿爾伯特愛德華茲警告，「全球金融市場末日」可能即將來臨。

日本30年期公債殖率為2.88%，較今年一月的2.27%，已上漲26.8%。

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《彭博》報導，在6月份日本央行會議對削減政府債券購買計劃進行中期評估之前，日本超長期利率一直在飆升。

專家指出，日本40年期公債拍賣可能是超長期債券市場趨勢的重要考驗。由於川普關稅的不確定性，以及對政府支出增加的擔憂，市場仍保持謹慎。隨著日本央行逐步減少購買政府債券，機構投資者仍保持謹慎，其拍賣結果，恐進一步加劇債券市場的波動。

對於市場擔憂，日本央行總裁植田和男28日表示，要密切關注超長期利率上升，可能對長期、短期和中期利率的影響。他強調，他將「密切關注」。

三井住友信託資產管理公司資深策略師稻留勝俊認為，市場對超長期債券發行量減少的預期正在增強，預期40年期債券拍賣將「順利完成」。

分析師指出，日本政府可能會面臨來自川普政府要求日圓匯率升值的壓力，導致日本長期國債市場面臨強勁賣壓。專家指出，日本國債佔GDP250%，此數據引發外界對全球金融市場擔憂。

分析師指出，市場投資者擔心通貨膨脹、政府支出和日本央行升息，導致日本政府債券的長期利率持續上升。因日本利率長期處於低位，近期的飆升可能導致日圓套利交易的平倉，即投資者以低成本借入日圓併購買海外收益率更高的資產。

對此，日本首相石破茂首相直言，日本財政比希臘更嚴重，在美國總統川普要求日圓升值下，「可是會直接要了日本的命」。

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