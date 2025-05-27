Gogolook攜手綠界科技 41萬家商戶導入防詐機制

Gogolook董事長鄭勝丰（右起）攜手綠界科技總經理劉士維簽下合作備忘錄。（Gogolook提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商Gogolook（6902）攜手台灣最大第三方支付平台綠界科技（6763）簽署合作備忘錄，共同打造支付業防詐生態圈。董事長鄭勝丰表示，雙方合作有望協助綠界旗下超過41萬家商戶導入網站與電話號碼認證機制，結合加值服務，打造可創造數億產值的防詐商業模式。

鄭勝丰指出，Gogolook擁有領先市場的防詐數據與AI技術，旗下收購的ScamAdviser是國際網站風險權威，客戶涵蓋全球社群平台、資安大廠與搜尋引擎業者，有助台灣業者納入國際防詐安全體系。他強調，詐騙集團利用假網址、假客服電話等手法日益猖獗，提升數位交易信任已成產業剛需。

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根據「165打詐儀表板」統計，4月份發生的各種詐騙案件當中，「網站購物」、「假買家騙賣家」出現頻率高居第二與第三，且與假商城、釣魚網站有關。對此，Gogolook已將品牌認證服務由Whoscall電話號碼拓展至網站，讓消費者在交易前就能辨識風險。

Gogolook去年已協助數百家商戶導入電話號碼認證，涵蓋6000支以上門號，年增5倍，現正計畫將此模式延伸至網站場景。未來消費者可透過Whoscall查詢網站真偽，並透過ScamAdviser的全球詐騙網域資料庫，即時風險查核。

該合作將自台灣起步，結合綠界科技龐大商家生態系，共同提升交易安全。此外，綠界科技也將在官方LINE帳號導入Whoscall「一鍵查」功能，整合電話、連結與截圖的AI查詢機制，擴大消費者與防詐科技接觸點，建立更值得信賴的數位環境。

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