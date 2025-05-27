國邑藥品*建置無菌充填廠 強化供應鏈韌性

國邑藥品今舉行股東會，提到正積極建置無菌充填廠，提升臨床與商業階段產品的製造能力。圖右二為國邑董事長王建治、左二為總經理甘霈。（國邑提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國邑藥品*（6875）今（27）日舉行股東常會，董事長王建治表示，展望2025年，雙主力產品L606與L608全球開發持續推進，L608預計下半年正式向美國FDA送件申請系統性硬化症相關雷諾現象與指端潰瘍（SSc-RP/DU）二期臨床試驗；第二個臨床一期試驗已於紐西蘭展開，預計今年完成收案。

至於L606全球授權已涵蓋主要市場，合作夥伴Liquidia正推動L606用於治療肺動脈高壓（PAH）之北美三期臨床試驗，以及間質性肺病相關肺高壓（PH-ILD）之全球三期臨床試驗，隨著臨床進展，國邑將依授權合約陸續認列研發里程金，並結合臨床用藥與霧化器的營收挹注，為營運成長與現金流注入新動能，展現授權合作的實質成果。

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國邑總經理甘霈指出，吸入型新藥L608在另一適應症PAH亦積極評估北美以外區域的授權合作機會，有望擴大商業價值與國際布局。L608的專屬呼吸引動霧化器，已完成優化開發與量產準備，新一代的設計強調患者居家使用的便利性，將為組合產品在臨床上的表現提供強力支撐。同時，第二個臨床一期試驗亦已在紐西蘭展開，預計今年完成收案，作為未來擴大適應症與設計臨床策略的重要依據。

國邑強調，2025年是公司產品線邁向全球化臨床開發的關鍵轉折點，將持續以藥械整合平台為核心優勢，深化全球授權、合作推進臨床與產能佈局；此外，為強化全球供應鏈實力，國邑正積極建置無菌充填廠，提升臨床與商業階段產品的製造能力與品質穩定性，為臨床試驗及全球市場擴張提供有力後盾。

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