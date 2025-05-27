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和潤攜手華碩 強打企業電腦「以租代買」

2025/05/27 20:30

和潤企業（6592）今天舉行股東會，和潤董事長劉源森（中）表示，儘管近年全球經濟環境劇烈變動，國際貿易政策充滿不確定性，但和潤早已前瞻布局，加速推動策略創新與轉型升級。（記者楊雅民攝）和潤企業（6592）今天舉行股東會，和潤董事長劉源森（中）表示，儘管近年全球經濟環境劇烈變動，國際貿易政策充滿不確定性，但和潤早已前瞻布局，加速推動策略創新與轉型升級。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕和潤企業（6592）今天舉行股東會，和潤董事長劉源森表示，儘管近年全球經濟環境劇烈變動，國際貿易政策充滿不確定性，但和潤早已前瞻布局，加速推動策略創新與轉型升級，未來將聚焦3大發展方向，持續鞏固車輛分期領先地位、加速企業融資與新市場新業務的成長動能、擴大落實降本增效的具體施策。

劉源森表示，面對複雜的市場變局，和潤積極調整營運步伐，透過優化產品結構，有效拉升第一季毛利率，同時，強化內部控管與徵審機制，全面提升服務品質與風險管理效能。

在資產品質方面，台灣應收帳款品質持續進步，第一季延滯率較去年同期微幅下降；中國地區則受到經濟放緩與逾期金額上升影響，延滯率略升，但透過內部調整授信政策與強化風控作業，整體資產品質已趨於穩定，未來也將持續優化精進。

和潤企業已連續21年穩坐台灣車輛分期市場第一名地位，未來仍會持續鞏固車輛分期優勢，並且聚焦「企業金融」與「消費分期」兩大業務動能，擴展多元金融服務範疇，提升市場滲透率與服務效能。

另外，看準企業數位轉型與AI應用趨勢，許多中小企業面臨設備更新、IT管理與資安保障等多重壓力，洞察此趨勢，和潤今年起攜手科技大廠華碩電腦，共同推出「企業電腦租賃專案」，主打「以租代買」模式，協助企業以靈活方式進行IT設備汰換與升級，減輕資金負擔，助力中小企業可以輕鬆迎接數位化挑戰。

結合和潤靈活的金融方案與華碩專業的AI電腦設備，企業可依需求選用多款商用筆電、桌機與顯示器，月租費用清晰透明，專案期滿後設備歸還和潤，即可規劃新一輪汰舊換新，且所有退租設備皆由華碩依國際標準進行資料抹除與回收，保障資安並落實環保永續目標。

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