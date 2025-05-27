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英特爾女內賊通外匪 合謀詐走2500萬元

2025/05/27 19:44

英特爾以色列公司對前員工阿芙辛（Natalia Avtsin）和前零件供應商西伯烈斯基（Yafim Tsibolevsky）提起法律訴訟，指控他們合謀詐欺超過84萬2000美元。（路透）英特爾以色列公司對前員工阿芙辛（Natalia Avtsin）和前零件供應商西伯烈斯基（Yafim Tsibolevsky）提起法律訴訟，指控他們合謀詐欺超過84萬2000美元。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據以色列新聞媒體Calcalist報導，英特爾以色列公司已對前員工阿芙辛（Natalia Avtsin） 和前零件供應商西伯烈斯基（Yafim Tsibolevsky）提起法律訴訟，指控他們合謀詐欺超過84萬2000美元（約台幣2500萬元）。

據稱，這起挪用公款行為發生在2023年10月至2024年11月期間，直到英特爾揭露此詐欺行為才被媒體披露。阿芙辛曾在英特爾以色列公司的硬體生產部門工作，直到2024年11月被解僱。

英特爾表示，當時解僱她是減少以色列業務策略的一部分，與她當時尚未發現的涉嫌罪行無關。2023年9月，西伯烈斯基以「Energy Electronics 2000」的名義註冊為授權經銷商，並於次月成為英特爾的正式供應商。

阿芙辛和西伯烈斯基的貪腐行動始於雙方的詢問硬體組件報價。隨後，她將報價發送給經理審批，但據稱隨後更改了交易分類。據說她將分類從「組件」更改為「服務」，從而繞過了必要的驗證協議。從邏輯上講，只有內部人員才知道如何透過重新分類輕鬆繞過許多安全檢查。

英特爾以色列公司的調查顯示可能有第三方參與，看來某些交易是透過Levanon Kogan處理的，這是一家為未在英特爾註冊的公司提供採購服務的公司。目前英特爾尚未指控Levanon Kogan犯有任何罪，但這些活動似乎與這起詐欺案有關。

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