證交所啟動自然碳匯行動計畫 每年碳吸附量達百噸

證交所啟動「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」。（示意圖，歐新社）

〔記者歐宇祥／台北報導〕證交所、碳交所今日共同舉辦「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」啟動儀式，董事長林修銘指出，此計畫是在宜蘭與雲林啟動森林與土壤碳匯專案，結合碳權開發、生態調查、社區參與及地方創生，期望為上市公司提供自然碳匯示範案例，落實企業永續責任。

儘管美國總統川普是氣候變遷懷疑論者，為國際減碳產業、碳權市場投下變局，不過國際供應鏈減碳趨勢不變，證交所與碳交所也持續推動碳匯相關計畫，碳交所總經理田建中指出，自然碳匯是對抗暖化的重要解方，宜蘭、雲林案場規模共計100公頃，每年估百噸等級碳吸附量，不過碳權需走完完整程序、通過環境部核可後進入交易。

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此外，本計畫尚未正式註冊，但目標成為國內第一個依照 IFM（加強森林經營方法）完成註冊的自然碳匯案例；計畫初期為期7年、完整期程需20至30年

田建中說明，樹木吸碳等自然碳匯屬於移除類碳權，除造林、護林外，為維護林地而疏伐下來的木材也可製作成家具固碳，因台灣99%使用進口木材、本土林業式微，此計畫也可強化地方創生，打造正向循環的經濟鏈，也期望讓台灣的自然碳匯成果可與Microsoft、Google、Meta等國際企業組成的共生聯盟（Symbiosis Coalition）標準比肩。

證交所表示，我國上市公司多為國際供應鏈成員，在未來淨零永續的路上，此一發展趨勢值得產業重視；此外，本計畫預計攜手國際知名之英國標準協會（BSI），進行專案確查證服務，擴大國內自然碳匯的查驗量能，以為國內碳市場注入全新減碳動能，開創以自然為本的淨零發展契機。

證交所表示，本計畫除增加自然碳匯外，並兼顧國際上氣候/社區/生物多樣性標準（The Climate, Community and Biodiversity Standards, 簡稱CCB Standards），且因應臺灣私有林地普遍面臨林農高齡、管理人力不足等困境，推行生態維護與碳權交易等誘因機制，提升農民林地經營意願，實現生態系統平衡與經濟成長的雙重目標。

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