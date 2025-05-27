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甘蔗產值大增 台糖規劃啤酒、蘭姆酒明年上市

2025/05/27 18:17

台糖副總曾見占。（記者林菁樺攝）台糖副總曾見占。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台糖積極轉型，為了提升甘蔗產值，先前找來高餐大合作，透過台糖甘蔗所釀造的兩款農藝蘭姆酒，今年初獲獎，台糖規劃再提供6噸甘蔗汁釀蘭姆酒，明年量產上市；另外，明年迎接台糖公司80周年慶，也將推出6到8萬瓶限量台糖啤酒。

台糖副總曾見占指出，「甘蔗汁釀成蘭姆酒，每毫升產值將放大200倍」，盼讓國內甘蔗除了煉糖以外，還能提升價值。台糖與國立高雄餐旅大學副教授陳千浩利用「台糖甘蔗」所釀造的兩款農藝蘭姆酒，獲得最高評價金獎Grand-Gold，雙方在本月6日簽署合作備忘錄。

根據台糖規劃，預計從虎尾糖廠提供6噸甘蔗汁直送至位於臺中酒廠，交由陳副教授專業團隊釀造農藝蘭姆酒，預計明年可量產上市，而台糖也會推出另一款更為平價的蘭姆酒。

台糖表示，得獎產品價位較高，而台糖本身是平價款，實際產量、價格還要另外討論。此外，台糖也將推出紀念啤酒，同樣是利用台糖甘蔗精釀，規劃為6到8萬瓶，視銷售狀況，再考慮是否為常態商品。

除高餐大之外，台糖近3個月來台糖已與國立嘉義大學、嶺東科技大學等產官學各界簽訂4案合作協議書。台糖表示，嘉義大學棒球隊是國內綜合大學中唯一的甲組棒球勁旅，雙方簽合作意向書，台糖將資助約2百萬元購置運動器材及設備、並贊助台糖蜆精等保健食品及礦泉水。

另外，嶺東科技大學簽署了第二個合作意向書，針對共同培育專業技術人才、媒合學生實習、共享產學資源、創新課程設計及發展創新專案等，力求產學無縫接軌；與國家圖書館也簽訂合作協議，將把台糖所典藏的珍貴文獻數位化，提供給學術界及社會大眾瀏覽，以促進糖業史研究及文化流傳。

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