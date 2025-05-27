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雙語政策持續 國發會：6月起公共服務及活動融入雙語元素

2025/05/27 17:47

國發會綜規處副處長李佩育。（國發會提供）國發會綜規處副處長李佩育。（國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕配合全球攬才與留才目標，國發會偕同中央各部會及地方政府力推友善雙語環境，除持續培育臺灣人才與國際接軌，同時更積極營造友善的雙語生活環境。國發會表示，今年6月至年底將以公共服務及活動融入雙語元素，營造英語體驗場域為推動重點。

國發會綜規處副處長李佩育表示，今年6月至年底將以公共服務及活動融入雙語元素，營造英語體驗場域為推動重點。例如與臺東縣政府合作推動「臺東池上慢城雙語計畫」，融合數位遊牧與雙語政策精神；於6至8月舉辦「池上慢城雙語友善市集」，展現客家與原住民族在地特色；於8至9月辦理「慢城雙語小旅行」強化外籍旅客的在地體驗。

另外，也與衛福部臺北醫院合辦「醫療健康促進活動雙語計畫」，於6至7月辦理創新醫療雙語體驗營、English Corner英語會談，製作雙語就醫指引圖卡、APP應用，英語衛教課程導入CLIL教學法，打造沉浸式、互動式雙語醫療學習與服務環境。

國發會也持續執行「推動雙語人才培育補助計畫」，支持民間單位打造數位及實體兼具之多元場域與工具，提升全民英語力。例如在寧夏觀光夜市導入AI學習資源與雙語教材，協助攤商與一般民眾進行日常英語對話與菜單翻譯練習，打造雙語友善商圈；在宜蘭推動「蘭城雙語學堂」，以雙語店家為目標，協助提升宜蘭頭城商圈店家的英語工作力，並結合導覽與文化體驗，形塑雙語生活圈。

展望未來，李佩育表示，將從精進公共服務品質、提供便利生活網絡、提升職場英語能力、專業人才落地協調等4大面向著手，將持續強化戶政及稅務等各機關第一線櫃檯雙語服務能力、打造適合外籍人士食衣住行育樂的友善生活圈、強化公職及中小企業員工職場英語力，以及跨部會協調外國人才子女適性學習等，以吸引更多外籍人士來臺觀光或定居，帶動觀光相關產業發展。

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