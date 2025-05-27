販售「水摻油」給漁船？ 澎湖縣議員質詢 中油：查證無異常

馬公漁船加油站傳出摻水油品？中油澎湖區營業處查證油品並無異常。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議員許月里，接獲漁民反映，近期前往中油漁船油庫加油，發現加到的油中竟然摻水，導致漁船故障，修理及作業停擺，損失慘重，今（27）日在議會總質詢時間提出質詢，要求澎湖縣政府建設處負起油品監督之責。針對許月里質詢，中油澎湖區營業處表示，經查證油品品質並無異常。

許月里表示，漁民反映在中油加油，竟加到「摻水」油品，導致機械主機故障，不僅無法作業，還要花錢雇船拖回上架整修，質疑中油是以水賣給漁民嗎？事後也未見中油出面說明，要求主管油品販售的澎湖縣政府建設處加強把關，保障漁民的權益。

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針對許月里質詢內容，中油澎湖區營業處查證議員提出的漁船，是5月20日上午10時54分至馬公漁船加油站3號加油口加油，補給甲種漁船用油約8000公升，並於11時25分完成加油作業。發油來源為6號油槽，當時存量約為998公秉。

當日營業時間自上午7時至下午4時，共有16艘漁船前來加油，總加油量約為128公秉。並未接獲任何其他船主反映油品品質異常。中油公司一向秉持嚴格把關的原則，所有出廠油品皆經檢驗，並符合相關油品規範。馬公漁船加油站接獲議員反映後，立即展開相關調查作業，包括檢測油槽水位，以釐清是否有油槽或管線異常情形，並主動聯繫船主說明中油公司願意提供必要之協助與後續處理。經檢測與調查結果顯示，馬公漁船加油站所供應之油品品質均符合國家標準，並無異常情形。

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