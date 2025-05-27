節省房屋稅6月2日前還來得及 中市目前已有8萬多戶申辦

房屋稅優惠需在6月2日前申辦。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕房屋稅2.0新制今年房屋稅首次開徵，民眾原本需在3月24日完成的自住及出租用途申報才享受輕稅，但因為是新制，因此財政部將申辦優惠稅率的期限即將於6月2日截止，台中市在地稅局輔導下，目前已有8萬多戶設籍為自住房屋，距離最後期限還有幾天，請民眾把握機會。

房屋稅2.0新制自去年7月1日起施行，今（2025）年5月1日房屋稅首次開徵。2.0新制規定自住住家用房屋（下稱自住房屋）及出租房屋可享輕稅。

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地方稅務局長沈政安表示，自住房屋稅須符合無出租、無營業，並供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，且本人、配偶及未成年子女合計持有全國3戶內的條件外，若自住只有一戶，就要3.2%至4.8%計算者；今年新增須有本人、配偶或直系親屬任1人設立戶籍，而且必須在6月2日前辦妥戶籍登記，並向地稅局提出申報，才可以適用1.2%。

如果本人、配偶及未成年子女全國只持有1戶且房屋現值在一定金額以下者，稅率還可以降至1%。

地方稅務局表示，原本申辦最後期限今年是3月24日，當時已有5.8萬戶的民眾申辦，財政部再延至6月2日截止，目前再增2.6萬件，在6月2日截止日將會再增加。

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