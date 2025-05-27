憂「畢業就失業」求職網：畢業生有意繼續進修比例創新低

yes123求職網日前進行「網路世代職涯規劃與畢業恐慌症調查」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕近日各大專院校陸續舉辦畢業典禮，新鮮人求職季也正式展開，根據yes123求職網調查，今年應屆畢業或退伍的新鮮人當中，高達94.7%想「先就業」，比例是6年來的新高；相反的，想要繼續進修的比例僅剩5.3%，同樣是近年新低。

為了解今年畢業的「九年級生」，踏出校園後的求職意願，以及對第一份工作的期望，yes123求職網日前進行「網路世代職涯規劃與畢業恐慌症調查」，調查結果發現，今年的畢業生「憂患意識」極強，因擔憂「畢業即失業」，已有７成畢業生提早展開求職，更有28%已獲錄取。

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根據yes123求職網調查顯示，在「今年應屆畢業或退伍」的新鮮人當中，無論學歷高低，有94.7%想「先就業」，比例是近６年新高，其中「學士級」新鮮人，選擇先就業比例有94%、「研究所級」新鮮人，先就業比例更達96.6%。整體而言，僅有5.3%想要「繼續進修」。

調查顯示，薪水高低仍是求職時最重要的考量，今年新鮮人對薪資的「期望值」，期盼第一份工作的月薪，平均為3萬4870元，較去年的3萬3133元相比，回升1737元，等於增加5.2%，是該調查連續5年出現反彈，更創下12年新高。

對於第一份工作，新鮮人最想進入的行業，在可複選狀況下，前5名分別是「餐飲住宿與休閒旅遊」（35.1%）、「科技資訊業」（34%）、「金融保險與會計統計」（32.9%），及「運輸與物流倉儲」（30.3%）、「批發零售與貿易」（26.1%）。

解讀此次的調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌指出，民國90年以後出生的「九年級生」，一畢業多數選擇搶先就業，而不繼續進修，反映出「學歷貶值」與「文憑主義式微」的職場趨勢。

楊宗斌觀察，目前正值「缺工潮」，應徵人力吃緊的企業，「求職早鳥族」談薪水的空間更大，錄取率也更高，但在熱門行業的招募，已呈現求職「M型化」。他呼籲社會新鮮人要有高度危機感，「超前部署」求職進度，提早在正式畢業前投遞履歷，嘗試應徵更多家心儀的企業，個人「積極度」高低，才是縮短待業時間的關鍵因素之一。

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