晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

憂「畢業就失業」求職網：畢業生有意繼續進修比例創新低

2025/05/27 16:49

yes123求職網日前進行「網路世代職涯規劃與畢業恐慌症調查」。（業者提供）yes123求職網日前進行「網路世代職涯規劃與畢業恐慌症調查」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕近日各大專院校陸續舉辦畢業典禮，新鮮人求職季也正式展開，根據yes123求職網調查，今年應屆畢業或退伍的新鮮人當中，高達94.7%想「先就業」，比例是6年來的新高；相反的，想要繼續進修的比例僅剩5.3%，同樣是近年新低。

為了解今年畢業的「九年級生」，踏出校園後的求職意願，以及對第一份工作的期望，yes123求職網日前進行「網路世代職涯規劃與畢業恐慌症調查」，調查結果發現，今年的畢業生「憂患意識」極強，因擔憂「畢業即失業」，已有７成畢業生提早展開求職，更有28%已獲錄取。

根據yes123求職網調查顯示，在「今年應屆畢業或退伍」的新鮮人當中，無論學歷高低，有94.7%想「先就業」，比例是近６年新高，其中「學士級」新鮮人，選擇先就業比例有94%、「研究所級」新鮮人，先就業比例更達96.6%。整體而言，僅有5.3%想要「繼續進修」。

調查顯示，薪水高低仍是求職時最重要的考量，今年新鮮人對薪資的「期望值」，期盼第一份工作的月薪，平均為3萬4870元，較去年的3萬3133元相比，回升1737元，等於增加5.2%，是該調查連續5年出現反彈，更創下12年新高。

對於第一份工作，新鮮人最想進入的行業，在可複選狀況下，前5名分別是「餐飲住宿與休閒旅遊」（35.1%）、「科技資訊業」（34%）、「金融保險與會計統計」（32.9%），及「運輸與物流倉儲」（30.3%）、「批發零售與貿易」（26.1%）。

解讀此次的調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌指出，民國90年以後出生的「九年級生」，一畢業多數選擇搶先就業，而不繼續進修，反映出「學歷貶值」與「文憑主義式微」的職場趨勢。

楊宗斌觀察，目前正值「缺工潮」，應徵人力吃緊的企業，「求職早鳥族」談薪水的空間更大，錄取率也更高，但在熱門行業的招募，已呈現求職「M型化」。他呼籲社會新鮮人要有高度危機感，「超前部署」求職進度，提早在正式畢業前投遞履歷，嘗試應徵更多家心儀的企業，個人「積極度」高低，才是縮短待業時間的關鍵因素之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財