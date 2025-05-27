4月台股重挫 國發會股價指數睽違兩年再亮黃藍燈

國發會今發布4月景氣對策信號綜合判斷分數為33分，較上月上修值35分減少2分，燈號續呈黃紅燈。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台股4月初因美國總統川普宣布對等關稅政策，出現1天暴跌逾2千點的慘況，也使得4月國發會景氣對策綜合判斷分數中的股價指數下滑2分，睽違兩年再度出現黃藍燈。

國發會今發布4月景氣對策信號綜合判斷分數為33分，較上月上修值35分減少2分，燈號續呈黃紅燈。國發會表示，領先指標續為下滑，同時指標仍呈上升，顯示當前國內景氣維持成長，但須密切關注後續變化。

請繼續往下閱讀...

9項構成項目中，製造業銷售量指數因AI應用商機熱絡、客戶端提前拉貨而增加1分，轉為紅燈；但受國際關稅政策影響，股價指數轉為黃藍燈，減少2分，製造業信心指標則轉呈藍燈，減少1分；其餘6項燈號維持不變。

根據國發會資料，2023年1月股價指數為藍燈，2至5月都是黃藍燈，但在6月之後至今年3月都未再出現黃藍燈。

展望未來，國際機構雖下修今年全球經貿成長率，但國際雲端服務供應商擴大資本支出，且AI等新興科技應用加速推展，對我國半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求殷切，有助維繫我國出口動能。

國發會指出，投資方面，隨國內半導體業者持續投入高階製程研發及擴充產能，國內外大廠加碼在臺投資布局，以及企業朝向淨零及數位升級轉型，均有助推升投資動能；消費方面，國內就業市場穩定及薪資成長，加上政府持續優化所得稅制及推出各項減輕人民負擔措施，提升家庭可支配所得，民間消費力道可望延續。

但國發會也表示，美國關稅政策實施期程及範疇、美中關稅暫緩90天後之後續發展、以及主要國家央行貨幣政策分歧等因素，將牽制下半年全球經貿表現，須密切關注對我國經濟影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法