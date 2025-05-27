主權基金將立專法 國發會：籌資方式參考新加坡GIC、韓國KIC

國發會副主委高仙桂。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕總統賴清德上週宣布將成立國家主權基金。國發會副主委高仙桂今透露，院長卓榮泰指示，將由國發會主委劉鏡清以政委身分，就主權基金的規模和籌資方式進行跨財經相關部會的討論。她強調，各部會對於成立主權基金的專法沒有異議，但並沒有決定國發會是主責部會。

高仙桂表示，上週五行政院召開主權基金相關會議，會中邀集國發會、中央銀行，以及主計總處等相關單位進行討論。會中卓榮泰裁示，由劉鏡清以政委身分，就主權基金規模及籌措來源，和相關財經部會進行協商討論。包括主權基金的額度和財源是來自歲計賸餘、外匯存底或四大基金等，都還未定，要待跟各部會協調後才會做決定。

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她談到，的確會參考鄰近國家主權基金的籌措方式，像是新加坡的GIC以及韓國的KIC，比較沒有考慮到日本的JIC，但跨部會協商，大家集思廣益，都可以提出作參考。

高仙桂指出，新加坡GIC是以外匯存底有償的方式，由政府發行特別公債，如果循此模式，以我國部會執掌來說，所有債券都是財政部發行的，分為甲類無償和乙類有償。她補充，因為央行外匯存底，有部分也會做財務性操作，所以如果採用外匯存底作為資金來源，會是有償的方式。

高仙桂說，上週五的會議沒談到具體時間表，下次會議盡速召開，將是由國發會主委劉鏡清以政委身分邀集相關財經部會協商，相關細節都須待協商後再做決定。屆時也會邀集4大基金的主管機關與會，如果希望4大基金成為資金來源，也要符合原來基金用途，且基金管理都有其職責，所以要聽取他們的意見。她強調，會尊重各種可能資金來源的主管機關的意見，尋求大家都可以接受的作法。

高仙桂也提到，上次會議中，對於成立主權基金的專法，大家有共識沒異議，但並沒有決定國發會是主責部會，而是由主委劉鏡清將是以政委身分跨部會統籌，就主權基金的規模和籌資方式進行跨財經相關部會的討論。

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