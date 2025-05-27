可成公司派當選7董事 今年新事業營收比重達雙位數

可成今年舉辦股東會。圖為董事長洪水樹。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕金屬機殼大廠可成（2474）今日舉辦股東會，並選出本屆董事，皆由公司派候選人當選；針對營運，可成董事長洪水樹指出，持續耕耘醫療、半導體設備、航太3大新事業領域，醫療領域推動較快，半導體設備市場較為集中、全球規模大，航太產業的生產體系則很負責，切入難易度不同，需長期耕耘。

可成持股1%的外資股東TIHIM今年提出董事提名名單，欲與公司派競爭，不過因未獲支持，本次仍以可成提名的候選人全數當選，包含一般董事共4席，包括現任董事長洪水樹、總經理洪天賜、羅東博愛醫院決策委員雷孟桓，以及威致鋼鐵董事長兼總經理郭素惠。

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而獨立董事則選出共3席，分別為前勤業眾信會計師事務所稅務部執行副總曾文哲、成功大學特聘教授及國科會電力學門召集人梁從主，以及新應材董事長兼執行長詹文雄。

針對3大轉型新事業，洪水樹說明，醫療領域因客戶分散、可以同時與多加客戶合作，推動較快；半導體設備客戶較集中、但全球市場規模大，仍努力耕耘，期望借助新董事力量加速拓展；航太產業則有複雜的多層級生產體系，提供多元切入機會，今年新事業營收比重有望達雙位數。

洪水樹指出，3大新領域的產品都需要長期耕耘、且訂單週期不如消費性電子一樣具季節性，不過若獲得客戶認可、訂單取得難度就會降低，可以逐年累積，也比較不受景氣波動影響，新領域也更利於後續策略性投資或併購。

針對AI商機，洪水樹則說，因AI產品需求特殊、與過往PC不同，看AI領域浮現新機會，可成已開始投入，看好是新增的成長動能，而IT產業仍是重要核心，唯下半年受關稅、通膨影響，國際局勢變化，將是挑戰性的一年，將因應全球市場規則變動與各地政策調整，也會審慎調整產能佈局。

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