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賴總統：強化台歐盟半導體、AI合作 打造韌性民主供應鏈

2025/05/27 13:45

歐洲議會議員博斯納（Reinis Pozņaks）、丁荷蕾（Beatrice Timgren）來台訪問，總統賴清德今接見。（總統府提供）歐洲議會議員博斯納（Reinis Pozņaks）、丁荷蕾（Beatrice Timgren）來台訪問，總統賴清德今接見。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見歐洲議會議員博斯納（Reinis Pozņaks）、丁荷蕾（Beatrice Timgren）訪台團時表示，感謝歐洲議會持續關注台海和平穩定，為台灣發聲，盼未來台歐盟關係更加密切，合作領域更加多元；雙邊在半導體、人工智慧以及綠能等領域攜手合作，將能打造更具韌性的民主供應鏈，為全球繁榮發展貢獻心力。

賴清德指出，感謝歐洲議會持續關注台海和平穩定、為台灣發聲，上個月歐洲議會通過歐盟「共同外交暨安全政策」以及「共同安全暨防衛政策」決議文，重申歐盟維持台海現狀的堅定承諾。歐洲議會除了譴責中國持續對台灣採取軍事挑釁行動，更強調台灣是歐盟在印太地區的關鍵民主夥伴，呼籲歐盟以及會員國持續與台灣密切合作，強化經濟、貿易以及投資連結。

賴清德說，正如博斯納議員和丁荷蕾議員來訪深化台歐盟交流，去年經濟部長郭智輝率團出訪歐洲，創下台歐盟經貿高層首次實體對話，期待未來台歐盟關係更密切、合作領域更多元。特別是歐盟是台灣最大的外資來源，雙邊在半導體、人工智慧以及綠能等領域高度互補，透過攜手合作，將能打造更具韌性的民主供應鏈，也為全球繁榮發展貢獻心力。

賴清德表示，期待未來兩位議員在歐洲議會繼續發揮影響力，共同支持台歐盟簽署「經濟夥伴協定」，創造互惠雙贏的發展，更鞏固彼此的經濟安全、提升國際競爭力。

博斯納表示，他深刻理解台灣人民的感受，彼此的處境非常相似，他身處的拉脫維亞也有一個強大的鄰國、聲稱擁有他們的主權，並採取假訊息攻擊，我們正處於極具挑戰的時代，所做的選擇將決定，未來的世界是以法治至上、還是以武力和侵略為主導。

博斯納說，身為來自小國的人民，他非常清楚，我們別無選擇，只能捍衛一個以法治為基礎的世界。現在對全世界的民主國家來說，團結一致以共同捍衛自由、價值及民主，至關重要。

丁荷蕾表示，歐洲內部正發生一場戰爭，凸顯相互支持至關重要，俄羅斯原本以為能輕鬆接管烏克蘭，但事實並非如此，因為所有歐洲國家都挺身而出，提供烏克蘭武器和支持，這就是為什麼民主國家間要保持良好關係，並明確向中國與俄羅斯展現，因為團結一致就是防衛力量的一部分。

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