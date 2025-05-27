日銀總裁「1句話」 日圓匯率再度急升

日本央行總裁在今日於東京舉辦的央行年會上說了一番話，推動日圓急升。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行（日銀）及其附屬智庫27日起將在東京舉辦為期兩天的年度會議，邀請美國、歐洲與亞洲央行官員與知名經濟學家參與。在這場被喻為「日本版」全球央行年會上，各大央行官員將討論如何應對經濟成長疲弱與通膨居高不下的嚴峻挑戰。

據消息平台《BlockBeats》報導，日本央行總裁植田和男在國際研討會上表示，若經濟如預期般改善，日本央行將視情況調整貨幣寬鬆政策。此番言論被市場解讀為可能升息的信號，推動今日日圓再度急升，最高達142.11。

請繼續往下閱讀...

根據報導，每年在全球央行的活動日程中，由美國聯準會主辦的傑克森霍爾央行年會，與由歐洲央行主辦的辛特拉年會最受市場矚目，而亞洲區也有類似等級的央行盛會召開，就在日本。

今天由日本央行及其附屬智庫主辦的為期2天的年度央行會議在日本央行位於東京的總部開幕，與會者包括來自美國、歐洲和亞洲的著名學者，同時聯準會、歐洲央行、加拿大央行和澳洲央行等官員都會出席此次會議。據了解，今年聯準會第3號人物、紐約聯邦儲備銀行主席威廉斯也會出席。

據報導，今年的會議主題是「貨幣政策面臨的新挑戰」，特別是央行應如何應對持續的通膨、經濟下行風險、動盪的市場和美國關稅。其中一場會議的主題是「準備金需求、利率調控和量化緊縮」。另一場會議將討論國際貨幣基金組織在去年12月發表的《貨幣政策與通膨恐慌》論文。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法