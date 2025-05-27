護國神山到台東設廠？饒慶鈴允諾：邀請台積電評估

台東縣議員陳宏宗今天在總質詢時提出邀台積電到台東設廠。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕「護國神山」在中央山脈以西多處設廠，可能東移到台東設廠？縣議員陳宏宗今天在總質詢時提出邀台積電到台東設廠的想法，有兩百多公頃的捷地爾就是最佳地點，台東的自然環境是吸引高科技人才的最大誘因；縣長饒慶鈴肯定這個想法，允諾邀台積電評估在台東設廠可行性。

陳宏宗說，位於知本海濱的捷地爾開發區閒置數十年，先是縣府招商招來空殼公司，後來招商業者發展光電， 卻因與廠商解約，最近台東地方法院判決縣府應返還業者1億元履約保證金加利息；這塊地對台東來說是一塊寶地，他尊重保育團體主張這裡有濕地的看法，但濕地並非全部，至少還有1百多公頃可以開發，台東不應只停留在觀光及農業，應該大膽走向高科技。

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陳宏宗說，他曾到南科及竹科走訪，那裡的高科技人才都很嚮往大自然，上班關在封閉無塵環境，最希望下班後有大自然可以放鬆心境，捷地爾面向中央山脈、緊鄰太平洋，還有知本溫泉，對高科技人才是最好的休閒環境；另外，台東有1/3原住民人口，除了傳統文化，也應該讓他們能走向高科技，台積電如能在台東設廠吸納原住民人才，更符合根留台灣的理念。

陳宏宗詢問後，饒慶鈴、副縣長王志輝、秘書長盧協昌、農業處長許家豪、交觀處長卜敏正均表示歡迎台積電到台東設廠，王志輝認為台積電設廠最先要解決水及電的問題。台積電近年來有到台東關懷公東高工的辦學，饒慶鈴則說台積電如果在台東設研發中心很不錯，她會請台積電也評估到台東設廠的可行性。縣議長吳秀華則感謝陳宏宗提出了邀台積電到台東設廠的大膽想法。

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