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新北電商學院免費課程開跑 助企業應對AI轉型、關稅衝擊

2025/05/27 10:18

「新北電商學院」即日起開放報名，協助企業轉型。（新北經發局提供）「新北電商學院」即日起開放報名，協助企業轉型。（新北經發局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕「新北電商學院」今年推出四大服務，包括「電商培訓系列課程」、「電商諮詢輔導」、「進階專案輔導」、「商洽媒合會」，協助廠商向多國市場發展，課程即日起開放報名，詳情可至新北電商學院官網（https://www.ntpceasygo.com.tw/index.html）或專線（02）2581-3521分機617報名。

市府經濟發展局表示，今年度「電商培訓系列課程」聚焦企業的挑戰，含多元拓展、關稅應對、品牌策略與跨境行銷，內容橫跨AI應用、B2B開發、直播變現、短影音行銷等新興主題，讓企業即學即用、直接應對市場需求，以實戰為導向，提供最實用的技能培訓與分享。

經發局指出，電商學院中「進階專案輔導」徵選12家潛力業者，採取導師制一對一輔導，協助企業在短期內提高國際訂單，比如「和盛企業」輔導後，成功推出5項新品，拿下超過335筆國際訂單。「新北電商學院」也提供免費「電商諮詢輔導」，由40位業界專家為學員打造最適方案。

經發局長盛筱蓉說，為協助業者應對國際局勢，尤其是疫後消費型態改變與美國關稅衝擊，新北電商學院將於完成課程輔導後辦理媒合會，讓業者交流與跨境電商平台與第三方服務商，有效協助新北企業數位轉型布局。

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