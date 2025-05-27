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美企規避川普關稅新妙招 !「首次銷售規則」正夯 專家卻曝「這隱憂」

2025/05/27 10:22

美企正在尋找解決方法，以盡量減少美國關稅帶來最嚴重的衝擊。（彭博）美企正在尋找解決方法，以盡量減少美國關稅帶來最嚴重的衝擊。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）對各國進口商品加徵關稅使得企業面臨成本增加的壓力。美媒《CNBC》報導，許多企業積極尋找合法途徑降低負擔，現在有一項被廣泛檢視並利用的工具，就是美國海關法的「首次銷售規則」。

《CNBC》指出，在實際操作上，美企獲取「首次銷售」的價格證明，往往深具挑戰。律師格萊徹 （Brian Gleicher） 直言，主要來自「供應商可能不願意提供相關資訊」。

企業發展顧問泰勒（Rich Taylor）進一步說明，由於事涉敏感商業機密和潛在風險，中間商往往不願意透露他們從中賺取的利潤，也擔心客戶會選擇繞過它們進行採購。

據報導，越來越多美企為了規避川普關稅，正積極採用「首次銷售規則」（first sale rule），這規則適用於各類商品，但在高價消費品和奢侈品領域最受到青睞，因為高價商品通常具有較高利潤，避稅效果也更加顯著。

所謂的「首次銷售規則」是指，美國進口商可不以商品最終進口到美國的價格來計算關稅，而是以商品在多層交易中「第一次被賣出的價格」來計算關稅。

舉例來說，若一件商品從中國工廠出貨，以5美元（約新台幣150元）價格賣給香港中間供應商，香港中間供應商再以10美元將商品轉售給美國零售商，美國零售商最終以40美元賣給消費者，在傳統關稅計算方式下，美國零售商可能需要以10美元的進口價格來繳納關稅，但據「首次銷售規則」，美國零售商可以合法選擇以5美元價格來計算。

格萊徹指出，首次銷售規則自1988年起就已存在，但現在這一規則再次成為企業關注的焦點。美企若要使用「首次銷售規則」，必須滿足一系列嚴格法律，包括交易必須涉及至少2次獨立銷售，1次來自海外生產商、1次或多次來自中間商。

另外，所有銷售行為必須由獨立且不相關的各方進行，還有必須證明商品在首次銷售時就已明確預定將運往美國。但最關鍵的一點是，美國進口商必須能夠提供充分文件，以證明商品「首次銷售」的價格。

但在實際操作上，「供應商可能不願意提供這些資訊」，這讓獲取「首次銷售」的價格深具挑戰。

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