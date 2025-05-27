人民幣升值將助漲A股 ? 高盛看好中國股市

高盛預估，人民幣匯率每升值1%，可推動A股上漲3%。（示意圖，法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外匯市場出現顯著波動，美元指數盤中創出三周新低，但與此同時，中國在岸、離岸人民幣匯率（CNH）雙雙上揚，市場正關注人民幣升值趨向。對此，高盛出具最新報告指出，近期人民幣展現出強韌走勢，可望助漲A股表現，預計若升值1%，A股可望上漲3%。

據報導，美元指數26日盤中跳水至98.6921，而在岸、離岸人民幣匯率雙雙上揚，離岸人民幣一度升破7.17關口、盤中最高觸及7.16155元，創2024年12月以來新高。27日上午10點40分，人民幣離岸價7.18，小貶0.06%。

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同日，穆迪國際信用評級公司對中國主權信用評級的維持決定及財政部的回應，也成為市場關注焦點。

高盛最新報告指出，近期人民幣走勢強近，自4月初以來已對美元升值約1%，這與2018年3月至2020年1月期間人民幣兌美元貶值13%的情況不同，預估在未來12個月內將進一步升值3%，目標匯率達7.00。

在出口方面，中國對美國的直接貿易和收入敞口在過去十年中有所下降，美國市場在2024年約佔中國出口的15%和上市公司收入的1.2%，而2017年分別為19%和1.6%。

高盛外匯團隊下調了美元兌人民幣預測，預期人民幣匯率將在3個月、6個月和12個月內分別達到7.20、7.10和7.00；這意味著，未來12個月內將有3%的升值。

高盛強調，人民幣升值將成為中國股市上行的重要驅動力，估算人民幣每升值1%、A股就有望上漲3%。

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