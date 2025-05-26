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生命服務+AI伺服器清洗雙引擎 天品積極轉型

2025/05/26 21:06

天品積極轉型，從生命事業跨足AI伺服器清洗。圖為天品集團主要經營階層，右二為天品董事長李振寬。（記者陳永吉攝）天品積極轉型，從生命事業跨足AI伺服器清洗。圖為天品集團主要經營階層，右二為天品董事長李振寬。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕目前以殯葬業為營運主軸的天品（6199）今正式宣布集團啟動營運轉型升級計劃，將採取多元產業佈局、多角化經營策略，從傳統生命服務產業轉型為融合AI科技技術與價值傳承的企業，攜手欣偉科技合資成立「奈科潔淨科技」，進軍AI水冷伺服器清洗服務市場。

天品董事長李振寬表示，天品旗下納骨塔「天品山莊」位於新北三峽，目前已完工，其中兩層樓已取得使用執照，今年6月將開賣第三個樓層，有一部分區塊已被特定人給包下；另外天品還持有另一殯葬用地「基隆孝光閣」，土地面積約900坪，5月已取得建照，計畫興建地上7層樓的納骨塔，每層建坪110坪，未來有可能把土地直接處分，或自建後銷售，若工程順利如預期進度進行，有望於2026年下半年啟用。

至於奈科潔淨科技近期才成立，鎖定AI水冷伺服器的專業清洗解決方案。天品指出，奈科具備Class 100無塵室、先進化學藥水配方與精密顯微檢測設備，且傳承擁有欣偉累積超過20年在多家半導體客戶、針對不鏽鋼管件蝕刻後段製程、半導體元件、複雜構造零件等清洗業務的多項實績經驗，並建置獨立液冷散熱系統清洗的產能，每月最大清洗規模目前可達500櫃，以每櫃4萬元收入計算，樂觀一個月可創造2000萬元營收，目前營運能見度已看到明年第一季。

天品副總陳凱鵬估算，奈科一年可創造約2.4億元營收，天品原本殯葬業一年貢獻營收約1億元，明年科技業收入占天品營收將比殯葬部分多一倍，AI與生命產業兩大領域同步開花，助力未來整體營運向上。

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