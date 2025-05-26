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台積電嘉義廠因工安意外已自主停工 業界估停工至少1個月

2025/05/26 19:52

台積電位於嘉義科學園區的先進封裝廠正在興建中。 （資料照，記者林宜樟攝）台積電位於嘉義科學園區的先進封裝廠正在興建中。 （資料照，記者林宜樟攝）

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獨家》變電箱砸死工人！台積電嘉義廠7天2起工安意外釀1死1傷

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電嘉義先進封裝AP7廠新建工程發生重大職災事件，上午發生工安意外事故，1名上市工程公司的下包商工人，因進行配電盤吊裝作業不慎遭電盤砸中，經送醫搶救後宣告不治；台積電表示，相關工程目前已自主停工，將待釐清調查事故原因。

業界估計，這起事件為重大職災，勞檢範圍由南區職安中心依法處理中，台積電嘉義先進封裝AP7大概需停工至少達1個月。

台積電嘉義園區AP7新建工程案，今天上午約10點半之前，因承包的工程公司一家下包的起重公司，進行配電盤吊裝作業，將配電盤從一樓吊至三樓吊裝平台，並利用堆高機將配電盤移動至三樓內安裝。

據了解，因吊裝平台與三樓樓層有約有五公分的落差，當時以木材作為斜面，方便堆高機移動，疑因木材斜面破損，導致堆高機移動時晃動，配電盤從堆高機貨叉上掉落，並壓到一名指揮吊掛作業的男性員工，送醫搶救後，因傷重宣告不治，年僅28歲。

台積電回應，工區相關人員第一時間於現場進行急救，並立即由駐廠救護車送醫救治，同時聯繫家屬，該員不幸於搶救後宣告不治。

台積電表示，目前工地為交付承攬範圍，相關工程已先自主停工，以待進一步釐清調查事故原因，公司全力配合調查，並協助下包商處理後續事宜。

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