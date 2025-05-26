晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

獨家》台積電嘉科廠房7天2起工安意外 釀1死1重傷

2025/05/26 14:51

台積電在嘉義科學園區的先進封裝廠趕工中。（資料照，記者林宜樟攝）台積電在嘉義科學園區的先進封裝廠趕工中。（資料照，記者林宜樟攝）

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕台積電先進封裝廠（CoWoS）進駐嘉義科學園區，近來工地屢傳工安意外，今天上午一名吊車吊掛指揮手遭電盤砸中，送醫不治，同棟廠房工地同一層樓7天前才發生一名外牆包商工人，從約40公尺高鷹架跌落，雖撿回一命，卻半身不遂，工地安全引發關注。

台積電先進封裝廠（CoWoS）嘉義工地去年5月施工時挖到遺址，部分區域停工，11月確認搶救遺址發掘完成恢復全面施工。

今天上午約10時20分，一名吊車吊掛手在這棟廠房工地高約40公尺外牆平台，進行吊掛接電用電盤作業時，疑支撐柱突然倒下，重約2噸電盤正好砸中吊掛手，因傷勢嚴重，送至嘉義長庚醫院搶救，仍回天乏術，醫院於11時許宣告不治。

巧合的是，同棟廠房工地同一層樓在7天前，才發生一名外牆包商工人在外牆作業時，不慎跌落，幸有各樓層鷹架緩衝，最後落在最底樓層鷹架上，送醫急救搶回一命，卻半身不遂。

職安署南區職業安全衛生中心表示，預計最晚將於明天到現場勞檢，已經要求台積電暫時停工，並提供現場災害照片，若違反職業安全衛生法等法規，將依法裁處。

台積電嘉科先進封裝廠正日夜趕工，第1座封裝廠基地面積約12公頃，預計明年底完工，2028年量產，可創造3000個就業機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財