獨家》台積電嘉科廠房7天2起工安意外 釀1死1重傷

台積電在嘉義科學園區的先進封裝廠趕工中。（資料照，記者林宜樟攝）

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕台積電先進封裝廠（CoWoS）進駐嘉義科學園區，近來工地屢傳工安意外，今天上午一名吊車吊掛指揮手遭電盤砸中，送醫不治，同棟廠房工地同一層樓7天前才發生一名外牆包商工人，從約40公尺高鷹架跌落，雖撿回一命，卻半身不遂，工地安全引發關注。

台積電先進封裝廠（CoWoS）嘉義工地去年5月施工時挖到遺址，部分區域停工，11月確認搶救遺址發掘完成恢復全面施工。

請繼續往下閱讀...

今天上午約10時20分，一名吊車吊掛手在這棟廠房工地高約40公尺外牆平台，進行吊掛接電用電盤作業時，疑支撐柱突然倒下，重約2噸電盤正好砸中吊掛手，因傷勢嚴重，送至嘉義長庚醫院搶救，仍回天乏術，醫院於11時許宣告不治。

巧合的是，同棟廠房工地同一層樓在7天前，才發生一名外牆包商工人在外牆作業時，不慎跌落，幸有各樓層鷹架緩衝，最後落在最底樓層鷹架上，送醫急救搶回一命，卻半身不遂。

職安署南區職業安全衛生中心表示，預計最晚將於明天到現場勞檢，已經要求台積電暫時停工，並提供現場災害照片，若違反職業安全衛生法等法規，將依法裁處。

台積電嘉科先進封裝廠正日夜趕工，第1座封裝廠基地面積約12公頃，預計明年底完工，2028年量產，可創造3000個就業機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法