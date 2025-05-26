宏達電攜手德州大學奧斯汀分校，VIVERSE首度導入美國大學課程。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電旗下3D Internet 虛擬世界VIVERSE宣布，與美國德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）傳播學院德州沉浸式研究院（Texas Immersive Institute ; TXI）展開為期一學期的深度合作，攜手導入VIVERSE Create平台，宏達電表示，將突破限制的 WebXR 3D 創作形式帶進課堂，協助學生打造七大原創虛擬世界，透過課程實作強化學生職涯所需的 XR 與 3D 沉浸式體驗創作能力，體現虛擬世界在教育應用與產業接軌上的發展潛力。

這是宏達電首度與美國大學展開的重要學術合作，將 VIVERSE Create 平台導入正式課程，協助學生學習虛擬世界創作、互動設計與沉浸式敘事，顛覆傳統簡報或書面報告的課堂作業形式。

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沉浸式3D空間與空間運算技術正廣泛應用於產品原型開發、情境模擬與互動式培訓。預計到 2032 年，未來內容創作和沉浸式敘事產業的規模將增長至 398 億美元，涵蓋建築、醫療、行銷、教育與訓練等領域。

宏達電表示，未來在一整學期，學生運用 VIVERSE Create 平台以及與其介接的 PlayCanvas 等瀏覽器工具，親手設計並發表自己的 3D 沉浸式體驗。儘管多數學生為初次接觸 XR 或 3D 遊戲引擎，仍能在短時間內完成從概念構思到實作上線的全流程創作，展現高度創意與執行力，而透過本課程，學生未來可望發展為「XR 開發者」、「3D 空間敘事設計師」與「互動內容創作者」等新興職涯方向。

VIVERSE Create 為一款無需安裝、可直接透過瀏覽器操作的 3D 虛擬世界創作平台，採用無需編碼（no-code）設計，可大幅降低內容創作的門檻。德州大學奧斯汀分校學生在本課程中完成了七件原創作品，內容涵蓋奇幻虛擬藝廊、實驗性遊戲、敘事驅動冒險與充滿未來想像的互動空間。

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