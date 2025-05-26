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機器人製造基地落腳南市柳科 黃偉哲：將改變溪北未來

2025/05/26 16:39

「智慧機器人製造基地」落腳台南柳營科技園區，預計將創造超過2700個就業機會。（南市府提府）「智慧機器人製造基地」落腳台南柳營科技園區，預計將創造超過2700個就業機會。（南市府提府）

〔記者蔡文居／台南報導〕「智慧機器人製造基地」正式落腳台南柳營科技園區三期，預計將創造超過2700個就業機會，吸引上下游衛星工廠進駐，成為台南產業升級的新引擎。台南市長黃偉哲表示，本案行政院已拍板定案，這將成為台灣最大的機器人量產基地，大幅扭轉柳科的發展走向，整體改變溪北的未來。

南市議員王宣貿今天總質詢指出，肯定機器人製造基地落腳柳科三期，柳科周邊部分地區目前仍被規劃為「農業發展區第一類」，從長遠都市發展來看，與產業聚落的需求背道而馳，顯示中央與地方在空間規劃上的認知仍有落差。

王宣貿表示，市府應超前部署，重新檢討柳科周邊土地使用分區，將產業發展潛力區域從農業發展區中釋出，保留產業彈性與發展腹地。呼籲市長能在行政院會中主動向中央爭取，爭取將產業聚落周邊土地納入整體發展計畫，避免規劃錯配與空間限制。

南市經發局表示，柳科三期目前大約是87公頃，約提供50幾公頃作為智慧機器人製造基地；都發局說，柳科三期初步成形時，已同步檢討供應鏈、盤點既有廠房及產業用地等，針對未來增加的人口，已進行生活機能的規劃改善；交通局則表示，目前已盤點柳科三期附近的交通網絡，並評估柳科三期將帶來的大量運輸需求，也會將鐵路運輸等效益比納入評估。

市長黃偉哲表示，目前周遭農業用地較多，已盤點附近的產業用地、住宅用地及商業用地，未來人口達到一定數量時，將視需求及相關的計畫，向中央申請農業用地變更，以因應就業人口增加帶來的商業需求及住宅需求，完善柳科附近的生活機能，期能帶動整體地方繁榮。

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