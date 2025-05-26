因應匯率波動 凱壽調高避險比例至55％到60％

凱基金今（26）日舉辦2025年第一季線上法人說明會，對外公布財務表現及整體營運報告。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕新台幣兌美元今日再現強升走勢，旗下擁有凱基人壽子公司的凱基金控（2883），今日公布，凱壽截至４月底仍有212億元外匯價值準備金，估算「損平點」約在30.7至30.8元；若台幣升值0.1元，對現有外匯曝險部位的影響數，最高將達17億元，但凱基金強調，因需同步考量其他工具的評價利益，影響數將低於17億元。

凱基金今（26）日舉辦2025年第一季線上法人說明會，對外公布財務表現及整體營運報告。凱基金控第一季稅後淨利87億元、年增6%。凱基人壽至2024年底，隱含價值達4759億元，較前1年度成長11.3%，換算凱基金控每股隱含價值（Embedded Value）為28.4元。

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法說會中法人關注凱基人壽的避險成本及避險策略，凱基人壽指出，因過去台幣相對穩定，因此避險比率偏低，基於近期台幣的波動加大，已提高避險比率至55%至65%，未來的避險策略，考量NDF成本昂貴，會以其他替代方式進行避險。

凱基人壽今年第1季稅後淨利達61.8億元，較去年同期提升20%；第1季FYP也較去年同期成長74%，達196.2億元。凱基人壽採取穩健的投資組合管理維持投資收益，避險前經常性收益率為3.60%，較去年同期增加15個基本點。

凱基銀行今年第一季稅後獲利為17.1億元，較去年同期成長14%；整體放款餘額較去年同期成長18%，財管手續費收入年成長37%。針對美國的關稅戰，凱基銀行評估雖將對企業放款帶來不確定性，但因第1季在企金、信貸都有達5%的成長，對於全年放款預估，仍以年增10%為目標。

此外，凱基銀行香港分行預計於今年6月開業，可望將ONE KGI策略的營運綜效拓展至海外市場，台灣也已積極申請財管2.0執照，未來將能結合集團資源，提供高資產客戶更多元的產品與服務。

受整體金融市場波動震盪影響，凱基證券今年第一季稅後淨利為18.4億元，較去年同期減少36%；股東權益報酬率11.2%。凱基證券近年專注深化財富管理業務，總資產管理規模年成長21%，財管業務相關營收年成長率達15%，有效發展多元化的獲利模式。

受投資部位評價影響，中華開發資本今年第一季淨損0.17億元。截至今年第一季，中華開發資本總資產管理規模達595億元，隨著日前董事會通過啟動2檔新基金募集，預期將為資產管理規模再添新動能。

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