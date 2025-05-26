協助經濟弱勢保戶 郵政壽險提供保單借款優惠利率紓困方案

中華郵政表示，擴大協助經濟弱勢，針對郵政壽險保戶，提供為期3年的保單借款優惠利率2.165%紓困方案。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕美國關稅政策嚴重衝擊各國，我國經濟也受到影響，中華郵政公司表示，為因應相關情況，擴大協助經濟弱勢，針對郵政壽險保戶，提供為期3年的保單借款優惠利率2.165%紓困方案，保險費付足1年以上，並符合相關條件的民眾可在6月1日至8月31日期間提出申請。

中華郵政公司壽險處副處長楊麗芬說，為因應美國關稅政策相關衝擊，這次針對保險費付足1年以上，累積達有保單價值準備金，且可辦理保單借款的有效契約保單紓困方案。

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這次紓困方案針對身心障礙、低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭的申請人，或因失業、無薪假、非自願性離職、雇主實施減班休息、協商減薪、雇主營收衰退而減少獎金等，致實質收入減少，而導致經濟困難者，或客戶表達自己無雇主，但因營業收入下降或暫停營業導致經濟困難者。

前述族群可提出相關證明文件，如身心障礙者手冊、中低收入戶、縣市政府審核通過、資遣、無薪假、薪資差異等證明或佐證資料，並持符合申請資格的保單，向中華郵政公司提出申請保單借款，同一要保人最高累計新增借款金額為新臺幣10萬元。

這次紓困方案優惠期間為期3年，年利率2.165%，若申請人曾辦理紓困借款，需先全部清償申請人前一年度或之前已辦理的借款餘額，且優惠期間屆滿未償還的借款，將自動回復適用原保單之借款利率。

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