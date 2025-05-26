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群創建置南科首座大型儲能系統 相當5600戶家庭一天用量

2025/05/26 14:25

群創與台達攜手共同打造台南科學園區內首座大型儲能系統。（群創提供）群創與台達攜手共同打造台南科學園區內首座大型儲能系統。（群創提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠群創（3481）攜手台達於台南科學園區七廠打造台南科學園區首座大型儲能系統，建置建置40MW儲能案場擁有70MWh裝置容量，相當於5600戶家庭一天用電需求，能在突發電力事件中迅速介入，有效平衡電網頻率，亦可加強園區的用電穩定性及電力調度能力。

群創積極推進投資創能，目前已併網46MW光電，為國內自發自用的企業領先者，此次於台南科學園區七廠，建置40MW/70MWh的儲能案場，並參與台電電力交易平台的調頻備轉及即時備轉服務，用以解決電力供應不平衡問題及強化電網韌性，未來將成為提升區域電網穩定性的重要生力軍，展現跨產業合作的協同效益。 

群創指出，儲能案場設計依循最高的安全標準，其配備完善的消防防護系統，包括防火牆、安全距離、滅火裝置和消防水池等設施，並具備緊急救災應變演練機制和即時監控系統，不僅提升電力調節能力，更確保環境安全及穩定供電，同時顯示群創在「能源安全、環境永續、社會共融」的堅持，期許成為台灣儲能產業的領航者。 

群創致力遵循《環保安全健康政策》，全力推動「Go Green 環境保育 恆久決心」理念，實踐各項永續發展措施，為長期的能源轉型奠定基礎，持續創造、改善能源的使用效率及增強再生能源利用率。未來，群創將持續整合與運用儲能技術，推動更全面性的再生能源佈局與應用，提升台灣在全球淨零排放及能源轉型的競爭力，帶領業界穩健邁向低碳發展新篇章，推動社會走向更為環保與永續的未來。

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