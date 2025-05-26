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應對美國晶片禁令！CNBC：騰訊、百度高層親揭「3招」破局策略

2025/05/26 15:04

騰訊和百度高層透露，將透過儲存晶片、提高人工智慧模型的效率，甚至使用中國自主研發的半導體，經由這3招來突圍美國晶片禁令。（路透）騰訊和百度高層透露，將透過儲存晶片、提高人工智慧模型的效率，甚至使用中國自主研發的半導體，經由這3招來突圍美國晶片禁令。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對美國加強對關鍵半導體晶片的限制，中國科技巨頭要如何化解，以保持人工智慧競爭力呢？騰訊和百度高層透露，將透過儲存晶片、提高人工智慧模型的效率，甚至使用中國自主研發的半導體，經由這3招來突圍禁令。

CNBC報導，儘管美國總統川普的政府廢除了拜登時代1項頗具爭議的晶片規則，但仍收緊了包括輝達、超微等在內的一些公司的半導體出口。

面對美晶片限制，中國科技巨頭已採取了突圍之道，中國最大通訊應用微信的營運商騰訊總裁劉熾平表示，騰訊目前擁有「相當充足的」的圖形處理單元（GPU）晶片庫存。

除了擁有大量的GPU存貨外，劉熾平表示，與美國公司認為需要擴大GPU集群才能創造更先進的人工智慧的想法相反，騰訊能夠使用較少數量的此類晶片，取得良好的訓練效果。

他指出，這實際上幫助我們審視現有的高端晶片庫存，並表示我們應該有足夠的高端晶片來繼續進行幾代模型的訓練。

他進一步指出，騰訊正在使用「軟體優化」來提高效率，以便部署相同數量的GPU來執行特定功能。且騰訊還在考慮使用不需要如此強大運算能力的小型模型。

此外，騰訊也表示，它可以利用中國目前可用的客製化晶片和半導體。

劉熾平認為，有很多方法可以滿足不斷擴大和成長的推理需求，我們只需要繼續探索這些領域，並在軟體方面投入更多時間，而不僅僅是強行購買GPU。

另，百度人工智慧雲端業務總裁沈抖亦在公司財報電話會議上表示，即使沒有最先進的晶片，我們獨特的全端人工智慧功能，也使我們能夠建立強大的應用程式並提供有意義的價值。

百度也大力宣傳軟體優化和降低運行模型成本的能力，因為它擁有該堆疊中的大部分技術。

至於如何提高其所擁有的GPU的效率，沈抖表示，隨著基礎模型推動對大規模運算能力的需求，建立和管理大規模GPU叢集以及有效利用GPU的能力已成為關鍵的競爭優勢。

百度也大力宣傳中國本土科技公司，在人工智慧半導體領域的進展，並表示此舉將有助於減輕美國晶片限制的影響。

沈抖表示，國產自主研發的晶片，加上日益高效的國產軟體堆棧，將共同為中國人工智慧生態系統的長期創新奠定堅實的基礎。

Gartner 半導體分析師古普塔（Gaurav Gupta）表示，囤貨是中國企業應對出口限制的一種方式。此外，古普塔補充道，儘管中國在半導體技術方面仍落後於美國，但已經取得了一些進展。

古普塔透過電子郵件告訴CNBC，中國也一直在發展自己的半導體生態系統，從材料到設備，再到晶片和封裝。不同環節取得了不同程度的進展，但中國在這一目標上出人意料地極其一致且雄心勃勃，必須承認他們取得了相當大的成功。

這為他們採購人工智慧晶片提供了途徑，這些晶片可能無法與美國晶片領先企業的晶片競爭，但仍在不斷取得進步。

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