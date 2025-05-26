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超幸運！全家超商花25元中統一發票1000萬大獎

2025/05/26 13:41

全家（5903）便利商店本期（114年3-4月）統一發票開出1張特別獎1000萬元，獎落「全家」基隆萬金店，幸運兒僅花費25元購買沖泡湯品就抱走千萬獎金。（全家提供）全家（5903）便利商店本期（114年3-4月）統一發票開出1張特別獎1000萬元，獎落「全家」基隆萬金店，幸運兒僅花費25元購買沖泡湯品就抱走千萬獎金。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店本期（114年3-4月）統一發票開出1張特別獎1000萬元，獎落「全家」基隆萬金店，幸運兒僅花費25元購買沖泡湯品就抱走千萬獎金。

特獎200萬元開出2組，獎落於「全家」五結濱海店、高雄華山店，幸運得主最低僅花費40元、購買Let’s Café大杯經典美式，便將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有3位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於「全家」枋寮愛琴海店、土城冠廷店、嘉義祥鳳店，最低僅花費20元購買兩份報紙就幸運中獎，其餘中獎發票購買品項則包含罐裝咖啡等商品。

另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期「全家」共開出4組，分別位於台南大興店、斗南利台店、苗栗高鐵店及大雅矽品店。

中獎發票購買品項包含「全家」健康志向健身G肉餐盒、烤蛋白餐盒、FamiCollection金萱二十七、桂花蜂蜜水及熟食區之貝比馬鈴薯等，幸運得主最低僅消費30元，就幸運抱走100萬大獎。

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