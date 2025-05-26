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環球晶股東會 順利通過盈餘配發11元

2025/05/26 10:03

環球晶股東會，順利通過盈餘配發11元（記者洪友芳攝）環球晶股東會，順利通過盈餘配發11元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）今日召開股東會，會中通過承認2024年度財報與盈餘分派等案，全年上下半年合計配發每股現金股利11元。

環球晶去年營收為626億元，稅後淨利為98億元，每股稅後盈餘（EPS）為21.06元。去年上半年配發每股5元現金股利，下半年為6元現金股利，全年合計配發每股現金股利11元，其中，上半年已於2月14日配發，下半年除息基準日為7月22日，股利發放日為8月15日。

環球晶去年獲利年減50.2%，環球晶表示，該公司及其子公司合計持有Siltronic AG約13.67%的流通在外股數，此投資依國際會計準則（IFRS），帳列為強制透過損益按公允價值衡量的金融資產，並依Siltronic股價波動認列評價損益。2024年Siltronic股價走低，環球晶據此認列評價損失，影響當期財報表現。

展望今年，環球晶董事長徐秀蘭表示，隨著客戶庫存進一步去化，市場復甦態勢可望趨於明朗。環球晶透過全球擴產計畫專注於擴大先進製程產品，以滿足HPC、AI應用對高品質晶圓的需求，藉以轉化為公司主要增長動力，並以位於美洲、亞洲和歐洲等關鍵市場的佈局提供全球客戶更佳服務，以應對地緣政治風險。

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