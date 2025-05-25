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郭智輝：台美談判有「豐碩成果」已清楚美國到底要什麼

2025/05/25 20:56

經濟部長郭智輝。（資料照，記者廖家寧攝）經濟部長郭智輝。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕各界關切美國關稅新政後的談判進度，剛結束訪美行程的經濟部長郭智輝表示，這次訪美有獲得比較豐碩的成果，大概已經清楚知道美國到底要什麼，而美國如果想再次讓工業蓬勃，就必須考慮台灣。

郭智輝在今晚播出的財經節目「數字台灣」上表示，這次訪美有獲得比較豐碩的成果，「很抱歉這個時候沒辦法跟各位講，因為談判還在進行中，但是我們大概已經清楚知道美國到底要什麼」，所以國人可以放心這一次談判小組應該能談出一個很好的結果，其實對美國來講，台灣也是一個可以放心的國家。

郭智輝表示，美國這次啟動關稅新政主要是要解決3個問題，包括貿易失衡、金融失衡以及解決產業空洞化以讓美國再次偉大，從過去觀察發現美國企業適合創新、發明、獨立自主研究，但美企完成研發階段後，製造與發展量產規模這部分就是美企不習慣做的，這類工作大部分都由亞裔、非美系體系在做。

郭智輝續說，與美國不同的是台灣人是很會做發展，觀察到「我們跟美國是完全互補的」，如同近期日本報紙引用他的論述，「我說如果美國想要再度工業化、再度製造業偉大的話，必須要考慮台灣」，台灣厲害的是美國研發的東西，台灣可以幫忙發展得更好，台灣從二戰以後發展輕工業，都是幫他國從事OEM（原廠委託製造）到ODM（原廠委託設計代工），再到EMS（電子製造服務），台灣累積50、60年的經驗是非常珍貴。

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