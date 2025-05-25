我國高資產客戶達1萬4045人 管理財富規模1兆5739億元

今年四月底，我國高資產管理規模創新高，已經達新台幣1兆5739億元。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕本國銀行積極搶攻頂端客群，並推升富豪財管業務大幅成長。金管會公布最新統計，截至今2025年4月底，全台已有13家銀行開辦財富管理2.0業務，總計管理高資產客戶數達14045人，管理規模（AUM）更創新高，達新台幣1兆5739億元。

對此，金管會指出，2019年底推出「財富管理新方案」，並於2020年八月訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，針對資產達新台幣一億元以上之高資產客群，透過法規鬆綁，放寬符合資格條件的銀行對高資產客戶提供多元化金融商品及顧問諮詢服務，也希望同時提升我國銀行商品研發能力，加速專業人才培育。

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根據統計，我國高資產客戶持續成長，根據統計，從去年4月底的8330人成長至今年4月底的14045人；若從管理規模（AUM）來看，也從去年同期的1兆0378億元，增加至今年同期的1兆5739億元，年增率為51.5%，可稱上是「爆發性速度」。

開辦高資產客戶財富管理業務，去年四月底為十二家，今年四月底為13家，包括中國信託、兆豐、上海、國泰世華、第一、合作金庫、瑞士銀行台北分行、玉山、台北富邦、元大、華南、滙豐（台灣）及渣打銀行。

金管會表示，我國整體高資產客戶AUM資產配置組合，仍是以存款為主，占比達46.2%，其次是基金為15.5%、債券為13.7%、保險為11.1%及境外結構6.7%。

金管會分析，這項業務領先銀行，除原本就擁有龐大潛在客群外，近年更積極投入開發與服務升級。

至於高資產客戶財管業務前三大銀行辦理情形（以AUM排名），截至去年4月底的前三大，依序為第一名的合庫有1519人，AUM金額為2003億元；第二名中信為1860人，金額為1913億元；第三為兆豐的1518人，金額為1863億元。

若截至今年四月底的前三大，依序為第一名的第一銀行，高資產客戶人數為2417人，AUM金額為2494億元；第二名是中信，人數共2298人，金額2301億元；第三是兆豐，人數為1815人，金額為2418億元。

此外，金管會將持續研議進行法規調適，透過商品及程序的鬆綁，提升金融機構服務能力，擴大金融商品及服務的廣度及深度，營造讓資金願意來臺、留臺的環境，促進產業正向發展。

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