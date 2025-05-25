X全球大當機！馬斯克：重回每天24小時待命工作模式

社交平台X全球發生大規模當機，馬斯克承認營運有改進空間，並宣示重回全年「24小時待命」工作模式。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕社交平台「X」日前在全球發生大規模當機，數萬名用戶無法登入、貼文載入延遲或失敗。X公司董事長馬斯克（Elon Musk）隨後發文，承認營運有改進空間，並宣示他將恢復24小時全天候在旗下公司工作，專注於X、xAI、特斯拉（Tesla）以及SpaceX的星艦發射計畫。

綜合媒體報導，馬斯克旗下社交平台X在美東時間23日上午8點51分（台灣時間23日晚上24點51分）左右發生發生大規模服務中斷，美國、德國、西班牙、法國、印度、加拿大、澳洲與英國等多地、數萬名用戶紛紛通報無法正常登入、使用X平台。

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目前X已恢復對大多數用戶的服務，但並未對此當機事件作出正式回應。

有媒體在X平台分享X大當機新聞，並認為此次X大當機，可能與俄勒岡州X租賃資料中心發生的火災有關。

馬斯克在報導留言，稱近日X出現服務中斷的狀況，顯示公司在營運層面上還有重大改進空間，並宣示自己將恢復「1天24小時、1週7天」要不是在工作，就是在會議室、伺服器機房或廠房過夜的模式，稱他必須高度關注X、xAI和特斯拉，以及下週的星際飛船發射，因為他們正在推出關鍵技術。

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