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壁紙變妖股？黃仁勳加持 「這檔」股價一夕噴漲164％

2025/05/24 20:24

納微半導體（Navitas）喜獲輝達訂單，股價飆漲。（圖取自官網）納微半導體（Navitas）喜獲輝達訂單，股價飆漲。（圖取自官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國氮化鎵（GaN）功率半導體領導廠商-納微半導體（Navitas）喜獲輝達訂單，讓原本默默無名的Navitas，頓時成為當紅炸子雞，22日股價一夕飆漲164%，從每股1.91美元噴漲至5.05美元，創史上最大單日漲幅，週漲幅達118%。

Navitas 21日宣布，為輝達開發一款專為AI資料中心設計的先進800V高壓直流輸電（HVDC）架構，雙方合作將運用自家的「GaNFast」氮化鎵與「GeneSiC」碳化矽技術，改進輝達最新的「Kyber」機櫃級系統，克服目前54V櫃內供電難以應付200kW 以上電力需求的限制。

輝達計畫將傳統13.8kV交流電（AC）轉為800V 高壓直流輸電，藉此減少銅製匯流排的體積，並減少電力轉換次數來降低能耗，銅線厚度也可以大幅減少。

輝達的預測表明，向800V 高壓直流輸電轉變可以將資料中心的電力效率提高5%，銅線使用量減少45%，維護成本降低高達70%。對於管理數千個機櫃的超大規模營運商來說，可節省數百萬美元的營運成本，對AI資料中心日益增加的電力需求而言，屬於重大發展。

Navitas 因接獲輝達大單激勵，22日狂飆164%，以5.05美元作收，市值來到9.69億美元，創史上最大單日漲幅。股價23日回落12.67%，收4.41美元，週漲幅仍達118%。不過，Navitas 股價仍比2021年11月15日觸及的歷史高點20.16美元重挫78%。

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