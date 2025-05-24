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韓半導體慘淪夾心餅乾？「3大障礙」台積電、中國等通通入列

2025/05/24 12:47

南韓半導體面臨台積電、中國、川普關稅等「3大障礙」。（路透資料照）南韓半導體面臨台積電、中國、川普關稅等「3大障礙」。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）上任後揮動關稅大刀，韓媒指出，投資數千億美元的三星（Samsung）、SK海力士（SK hynix），也難保能在美國關稅風暴中「獨善其身」，除此之外，台積電（2330）與英特爾（Intel）在美國面臨川普「保護主義」立場的處境，三星似乎淪為旁觀者，再加上美中關係緊張，韓媒不禁疑惑，韓國半導體真淪為夾心餅乾嗎？

南韓媒體《joseilbo》、《econovill》等媒體報導，川普透過社群平台Truth Social發文表示，他早已對蘋果執行長庫克（Tim Cook）強調，所有在美國販售的iPhone都應在美國本土生產，否則將面臨至少25％的關稅。

川普在白宮對記者明言，包括三星在內的所有手機製造商，只要其生產基地設在美國境外，同樣適用新稅率。川普強調「如果他們在這裡設廠，就不會有關稅。」

此外，隨著川普上任明確喊出要讓「美國製造業再度強大」，其保護主義立場浮現為台積電與英特爾之間的明顯利益衝突，南韓企業在投資和供應鏈上同時感受到微妙的壓力。

目前美國商務部和工業安全局（BIS）正根據《貿易擴展法》第232條款審查對半導體進口徵收關稅，並已完成收集公眾意見。

在此過程中，台積電和英特爾正在向美國政府提出不同的政策方向。台積電亞利桑那子公司（TSMC Arizona）近日致函BIS，呼籲豁免對半導體相關設備及材料的關稅；英特爾則主張進一步加強本土保護政策，表示不僅要保護美國半導體，還要保護包含美國技術和智慧財產權的全球產品。

至於南韓半導體企業？報導指出，目前三星正投資約170億美元（約新台幣5089億元）在美國德州泰勒市興建代工廠，SK海力士則投資150億美元（約新台幣4491億元）在美國投入先進封裝製造與晶片相關研發作業，但在這種對抗格局中，韓企的地位正在縮小。

報導提出，特別是若美國政府制定有利於國內企業的政策，韓國企業也有可能面臨關稅或投資獲利能力面臨極大不確定性，甚至可能地位會逐漸縮小。

而三星、SK海力士又對中國市場有較高依賴，隨著美國加強對華科技出口管制，可能面臨雙重壓力。

韓媒指出，如果韓企只會在台積電與英特爾正面交鋒時袖手旁觀，落後的風險很高，因為美國的選擇並不會簡單地偏袒兩家公司中的一家，而是可能直接影響全球供應鏈的重組和規則的發展。

美國的決定不僅將對台積電和英特爾的利益產生重大影響，還將對包括三星、SK海力士在內，整個韓國半導體產業的未來產生重大影響。

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