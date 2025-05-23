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國銀首季對中曝險占淨值比降至17.6％ 創新低

2025/05/23 22:13

國銀今年第一季對中國曝險占淨值比持續下滑。（記者王孟倫攝）國銀今年第一季對中國曝險占淨值比持續下滑。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕本國銀行對中國曝險再新低！金管會最新統計，截至今年第一季底，國銀對中國的「授信」、「投資」及「資金拆存」總額，共8254.8億元，占淨值比重為17.6％，這也是有統計以來首次跌破18％大關。

該項統計是金管會固定在每年2、5、8、11月，公布每一季對中國曝險變化。所謂「曝險」包括授信、投資及資金拆存三大項目，若曝險越高也代表風險越大。

首先，根據金管會銀行局統計，截至今年三月底，對中國曝險金額為8254.8億元，較去年同期的曝險9528.6億元，整整減少了1273.8億元，年減幅為13.4％。

國銀業者表示，由於年減幅度13%至14%，減幅顯著且有意義的變化，也就是說，國銀對中國無論是放款或是投資，都處於收縮減少局面。

其次，金管會法定規範，國銀對中國曝險金額占「上年度決算後的淨值」比重，不得超過100％，也就是所謂的曝險占比。根據統計，今年第一季底占淨值比重為17.6％，這是統計以來第一次不到18％。

此外，就個別單一銀行來看，截至今年第一季底，國銀對中國曝險占淨值比重，最高依序為中國信託57%、凱基銀行44%、永豐銀行39%、台北富邦銀行36%。　

至於曝險占比最低為聯邦銀0.4%、輸出入銀行1.1%、元大銀行1.4%、華泰銀行為2%。　　　

銀行局官員表示，若以國銀對中國曝險占淨值比重來看，已從過去高峰降至現在的新低點，業者已自我進行控管調節；但金管會將會密切監控各地區的投資風險，以應對不斷變化的國際局勢。

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